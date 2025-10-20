Após apagão, operações da nuvem da Amazon voltam a funcionar

A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, a Amazon Web Services (AWS), informou, nesta segunda-feira (20/10), que a maioria das operações da empresa “está funcionando normalmente agora”, ainda que com algumas limitações.

A plataforma havia apresentado instabilidade nesta manhã, o que causou problemas e interrupções em diversos sites e aplicativos populares, como Snapchat, Fortnite, Facebook e Prime Video.

“O problema subjacente de DNS foi totalmente mitigado, e a maioria das operações de serviço da AWS está funcionando normalmente agora. Algumas solicitações podem ser limitadas enquanto trabalhamos para a resolução completa”, informou a empresa.

Eles acrescentaram que alguns serviços continuam a funcionar, “apesar do acúmulo de eventos em plataformas como o CloudTrail e o Lambda”.

“Continuamos trabalhando para a resolução completa”, pontuou a AWS.

O problema afetou outros serviços e recursos globais que dependem de dispositivos físicos ou virtuais conectados à rede, os quais foram diretamente impactados pela falha.

A própria AWS informou estar investigando o “aumento nas nas taxas de erro e latências em diversos serviços da AWS”.