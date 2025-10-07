07/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Após apagar fotos com IZA, Yuri Lima publica imagem enigmática com a filha

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-apagar-fotos-com-iza,-yuri-lima-publica-imagem-enigmatica-com-a-filha

Em meio aos rumores de um possível término, o marido da cantora IZA, Yuri Lima, compartilhou uma foto enigmática nos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (6/10), que movimentou ainda mais os internautas. A imagem, em preto e branco, mostrava apenas filha do casal, Nala, que está prestes a completar 1 ano no dia 13 deste mês.

A publicação do ex-jogador de futebol chamou atenção por ter sido feita logo após ele excluir, ou arquivar, todas as fotos com Iza de seu perfil. Na imagem, Yuri aparece mostrando a pequena aparentemente dormindo e escreveu “família”, acompanhado de um emoji de coração e nada mais foi publicado.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Filha de Iza e Yuri Lima, NalaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Yuri Lima, Iza e filha, NalaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram @iza/@yurilima
Yuri Lima deleta fotos com Iza de seu InstagramReprodução: Instagram @iza/@yurilima
Reprodução: YouTube/Papelpop
Iza falou sobre as críticas envolvendo Yuri LimaReprodução: YouTube/Papelpop
Reprodução Instagram
Nala é a primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri LimaReprodução Instagram
Reprodução Instagram
Nala é a primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri LimaReprodução Instagram

Leia Também

As suspeitas de separação entre ele e a cantora se intensificaram após a remoção das fotos, especialmente depois da recente declaração de IZA sobre o tema traição, em entrevista ao jornal O Globo. Durante a conversa, a artista, dona do hit “Dona de Mim”, comentou sobre a onda de hate que enfrentou e ainda enfrenta por ter exposto uma traição e, meses depois, retomado o relacionamento com Yuri.

“Entendo que muito do que se fala é reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo, mas há quem só queira incitar o ódio”, lamentou. “É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”, acrescentou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost