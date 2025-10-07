Após apagar fotos com IZA, Yuri Lima publica imagem enigmática com a filha

Em meio aos rumores de um possível término, o marido da cantora IZA, Yuri Lima, compartilhou uma foto enigmática nos stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (6/10), que movimentou ainda mais os internautas. A imagem, em preto e branco, mostrava apenas filha do casal, Nala, que está prestes a completar 1 ano no dia 13 deste mês.

A publicação do ex-jogador de futebol chamou atenção por ter sido feita logo após ele excluir, ou arquivar, todas as fotos com Iza de seu perfil. Na imagem, Yuri aparece mostrando a pequena aparentemente dormindo e escreveu “família”, acompanhado de um emoji de coração e nada mais foi publicado.

Filha de Iza e Yuri Lima, Nala
Yuri Lima, Iza e filha, Nala
Yuri Lima deleta fotos com Iza de seu Instagram
Iza falou sobre as críticas envolvendo Yuri Lima
Nala é a primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima

As suspeitas de separação entre ele e a cantora se intensificaram após a remoção das fotos, especialmente depois da recente declaração de IZA sobre o tema traição, em entrevista ao jornal O Globo. Durante a conversa, a artista, dona do hit “Dona de Mim”, comentou sobre a onda de hate que enfrentou e ainda enfrenta por ter exposto uma traição e, meses depois, retomado o relacionamento com Yuri.

“Entendo que muito do que se fala é reflexo da preocupação que as pessoas têm comigo, mas há quem só queira incitar o ódio”, lamentou. “É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam. Porém, enquanto mulher, não me arrependo do que fiz”, acrescentou.