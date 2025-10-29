29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Após apelo de família, criança consegue vaga para hospital especializado em São Paulo

O bebê, internado em estado grave no Hospital da Criança, em Rio Branco, será encaminhado para a UTI cardiopediátrica da unidade paulista

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), assegurou nesta quarta-feira, 29, a transferência de um bebê de cinco meses, natural de Plácido de Castro, para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. O bebê, internado em estado grave no Hospital da Criança, em Rio Branco, será encaminhado para a UTI cardiopediátrica da unidade paulista, referência em atendimentos de alta complexidade.

A vaga foi garantida após articulação direta do senador Alan Rick junto ao hospital paulista, atendendo ao apelo público feito pela família do bebê/Foto: Reprodução

A vaga foi garantida após articulação direta do senador Alan Rick junto ao hospital paulista, atendendo ao apelo público feito pela família do bebê. O parlamentar entrou em contato com a unidade e confirmou a disponibilidade, comunicando prontamente o Governo do Estado e os familiares da criança.

Durante a internação em Rio Branco, o bebê recebeu cuidados constantes da equipe médica e multiprofissional. A transferência foi autorizada em caráter excepcional e só foi possível após avaliação clínica confirmar a estabilidade necessária para o transporte.

A ação conjunta entre a Sesacre, o Hospital de Base de São José do Rio Preto e o senador Alan Rick assegura o acesso a tratamento especializado, essencial para salvar a vida do pequeno Calebe. O senador reafirmou seu compromisso com a saúde dos acreanos e se solidarizou com a família neste momento delicado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost