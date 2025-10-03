Após assalto, Gominho desabafa: “Estou sem um real”

Gominho usou as redes sociais nesta sexta-feira (3/10) para relatar que foi vítima de um assalto. O influenciador contou que criminosos invadiram sua conta bancária, retiraram todo o dinheiro e ainda conseguiram fazer empréstimos.

“Fui assaltado”, desabafou. “Eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Eu estou sem um real.”

O artista explicou que estava afastado das redes sociais por causa do ocorrido. “Eles fizeram empréstimo, pegaram meu dinheiro, mandaram pra uma tal de Emily, Vitória, uma tal de Tarciane. Eles pegaram da minha conta física, mandaram pra minha conta jurídica”, afirmou.

Gominho disse ainda que procurou o gerente do banco para entender melhor a situação e criticou o sistema de segurança digital das instituições financeiras. “Ontem, na delegacia, a policial disse que às vezes eles pegam foto, passam para outra pessoa e bota assim no Face ID. Mas e as senhas, entendeu? Muito estranho. Esses bancos criam bando de proteção, as proteções não funcionam”, declarou.