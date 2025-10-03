03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Após assalto, Gominho desabafa: “Estou sem um real”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-assalto,-gominho-desabafa:-“estou-sem-um-real”

Gominho usou as redes sociais nesta sexta-feira (3/10) para relatar que foi vítima de um assalto. O influenciador contou que criminosos invadiram sua conta bancária, retiraram todo o dinheiro e ainda conseguiram fazer empréstimos.

“Fui assaltado”, desabafou. “Eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Eu estou sem um real.”

3 imagensO influencer GominhoGominhoFechar modal.1 de 3

Gominho.

Reprodução/Internet.2 de 3

O influencer Gominho

Reprodução3 de 3

Gominho

Reprodução

O artista explicou que estava afastado das redes sociais por causa do ocorrido. “Eles fizeram empréstimo, pegaram meu dinheiro, mandaram pra uma tal de Emily, Vitória, uma tal de Tarciane. Eles pegaram da minha conta física, mandaram pra minha conta jurídica”, afirmou.

Leia também

Gominho disse ainda que procurou o gerente do banco para entender melhor a situação e criticou o sistema de segurança digital das instituições financeiras. “Ontem, na delegacia, a policial disse que às vezes eles pegam foto, passam para outra pessoa e bota assim no Face ID. Mas e as senhas, entendeu? Muito estranho. Esses bancos criam bando de proteção, as proteções não funcionam”, declarou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost