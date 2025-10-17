Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”

A musa fitness Gracyanne Barbosa se pronunciou, na noite desta quinta-feira (16/10), após a repercussão de um áudio vazado em que ela elogiava o ator João Vicente de Castro, levantando suspeitas sobre um possível affair entre os dois.

A informação havia sido divulgada pelo portal LeoDias, que afirmava que o relacionamento seria oficializado nos próximos dias. No entanto, Gracyanne tratou de esclarecer a situação com bom humor.

“Que loucura… estou rindo muito, eu e o João. Não tem nada a ver. Sei que vocês ouviram os áudios por aí, mas é sobre outra pessoa”, explicou a ex-dançarina do Tchakabum.

💬 Gracyanne nega romance e fala sobre o áudio

Gracyanne garantiu que o “João” mencionado nos áudios não era João Vicente de Castro, e afirmou que não está vivendo nenhum relacionamento amoroso no momento.

“Se tivesse algo sério, eu falaria, mas não tem nada sério com ninguém. Eu nem estava acompanhando tudo que saiu, só agora vi as mensagens de vocês”, declarou.

Solteira desde o término do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024, Gracyanne destacou que se houvesse um novo relacionamento, contaria publicamente.

🚨 Assalto e momentos de tensão

Durante o pronunciamento, a influenciadora também comentou sobre o assalto que sofreu na madrugada de quinta-feira (16/10), quando teve o carro roubado em uma abordagem violenta.

“Foi assustador, desesperador mesmo. Ver alguém que você ama com uma arma apontada pra cabeça é terrível. Minha irmã [Bárbara], que estava dirigindo, ficou desesperada”, relatou.

“Um dos assaltantes me puxava pelo cabelo com a arma na cabeça. Eu nem conseguia sair do carro”, completou.

Segundo ela, o veículo levado pelos criminosos era uma Land Rover Defender, avaliada em cerca de R$ 800 mil.

🎭 João Vicente nega envolvimento

Procurado pela imprensa, João Vicente de Castro negou qualquer tipo de envolvimento com Gracyanne e afirmou que a musa fitness estaria mentindo sobre o caso.

Fontes ligadas à reportagem confirmaram que, em conversa nos bastidores, Gracyanne havia mencionado o nome do ator “em off”, o que intensificou as especulações.

Apesar disso, ambos negam qualquer relação amorosa.

Fonte: Portal LeoDias / Metrópoles / O Globo

✍️ Redigido por ContilNet Notícias