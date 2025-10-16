Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”

Gracyanne Barbosa se pronunciou na noite desta quinta-feira (16/10) sobre as últimas notícias envolvendo o affair com João Vicente de Castro. Informações exclusivas obtidas pelo portal LeoDias indicavam que o romance seria oficializado em breve, e um áudio da musa fitness elogiando o ator havia sido amplamente divulgado pela mídia.

No entanto, em sua nova versão, a Rainha de Bateria da União da Ilha esclareceu que se referia a outro João. Ela ainda afirmou que está se divertindo com o suposto envolvimento com o galã de “Vale Tudo”: “Que loucura… estou rindo muito, eu e o João. Não tem nada a ver. Sei que vocês ouviram os áudios por aí, mas é sobre outra pessoa”.

Gracyanne, que está solteira desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024, garantiu que tornaria público um possível relacionamento amoroso: “Se tivesse algo sério, eu falaria, mas não tem nada sério com ninguém. Eu nem estava acompanhando tudo que saiu, só agora vi as mensagens de vocês”.

Em seu pronunciamento, a ex-participante do “Dança dos Famosos” reforçou sua preocupação com o assalto sofrido na madrugada desta quinta (16/10): “Foi assustador, desesperador, mesmo. Ver alguém que você ama com uma arma apontada pra cabeça é algo terrível. A minha irmã [Barbara], que estava dirigindo, ficou desesperada.

“Eu não conseguia sair rápido do carro, e um dos assaltantes, com a arma na minha cabeça, ainda me puxava pelo cabelo pra trás, e eu sem conseguir levantar a perna”, concluiu a influenciadora, que teve o carro levado pelos criminosos. Ao portal LeoDias, ela detalhou a ação dos bandidos e confirmou que o carro roubado é uma Land Rover Defender, que pode chegar a valer cerca de R$ 800 mil.