16/10/2025
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”

Gracyanne Barbosa se pronunciou na noite desta quinta-feira (16/10) sobre as últimas notícias envolvendo o affair com João Vicente de Castro. Informações exclusivas obtidas pelo portal LeoDias indicavam que o romance seria oficializado em breve, e um áudio da musa fitness elogiando o ator havia sido amplamente divulgado pela mídia.

No entanto, em sua nova versão, a Rainha de Bateria da União da Ilha esclareceu que se referia a outro João. Ela ainda afirmou que está se divertindo com o suposto envolvimento com o galã de “Vale Tudo”: “Que loucura… estou rindo muito, eu e o João. Não tem nada a ver. Sei que vocês ouviram os áudios por aí, mas é sobre outra pessoa”.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27
Gracyanne Barbosa e João Vicente de CastroFoto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27
Foto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27
Gracyanne Barbosa e João Vicente de CastroFoto: Reprodução/Instagram @graoficial @joaovicente27
Foto: Reprodução
João Vicente de Castro e Gracyanne BarbosaFoto: Reprodução
Reprodução/Portal LeoDias
João Vicente fala sobre reta final de “Vale Tudo”: “Já sinto saudade”Reprodução/Portal LeoDias

Gracyanne, que está solteira desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024, garantiu que tornaria público um possível relacionamento amoroso: “Se tivesse algo sério, eu falaria, mas não tem nada sério com ninguém. Eu nem estava acompanhando tudo que saiu, só agora vi as mensagens de vocês”.

Em seu pronunciamento, a ex-participante do “Dança dos Famosos” reforçou sua preocupação com o assalto sofrido na madrugada desta quinta (16/10): “Foi assustador, desesperador, mesmo. Ver alguém que você ama com uma arma apontada pra cabeça é algo terrível. A minha irmã [Barbara], que estava dirigindo, ficou desesperada.

“Eu não conseguia sair rápido do carro, e um dos assaltantes, com a arma na minha cabeça, ainda me puxava pelo cabelo pra trás, e eu sem conseguir levantar a perna”, concluiu a influenciadora, que teve o carro levado pelos criminosos. Ao portal LeoDias, ela detalhou a ação dos bandidos e confirmou que o carro roubado é uma Land Rover Defender, que pode chegar a valer cerca de R$ 800 mil.

De acordo com informações exclusivas obtidas pela nossa reportagem, os famosos anunciariam oficialmente a união nos próximos dias e já estavam se conhecendo há alguns meses. Vale ressaltar que, em conversa com a repórter Monique Arruda, a ex-Tchakabum revelou em “off” o nome do João, nos bastidores da entrevista. João, entretanto, negou o romance e afirmou que a Gracyanne estaria mentindo.

