21/10/2025
Universo POP
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas e alfineta: “Nunca me via”

Escrito por Portal Leo Dias
apos-bariatrica,-thais-carla-quer-voltar-as-passarelas-e-alfineta:-“nunca-me-via”

Após passar por uma cirurgia bariátrica em abril, Thaís Carla não mudou apenas sua vida pessoal, mas também redefiniu seus objetivos profissionais. Determinada a focar em sua carreira como atriz, a influenciadora e bailarina agora mira também as passarelas, conforme revelou durante o SPFW no último domingo (19/10).

“Quero, sim, voltar a desfilar. Também estou entrando em umas agências, tirando fotos para modelar. Estou entregando tudo que posso. Espero, sim, que meu corpo possa permear esse lugar”, afirmou em uma entrevista para o Gshow.

Veja as fotos

Reprodução / @thaiscarla
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátricaReprodução / @thaiscarla
Foto/portal LeoDias
Thaís Carla celebra nova faseFoto/portal LeoDias
Reprodução/Instagram/@mayamassafera
Thais Carla e Maya Massafera compartilham mudanças físicasReprodução/Instagram/@mayamassafera
Foto/portal LeoDias
Thaís Carla celebra nova faseFoto/portal LeoDias
Foto/Instagram
Thaís Carla vive novas experiências após bariátricaFoto/Instagram
Reprodução / @thaiscarla
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátricaReprodução / @thaiscarla

Apesar da paixão pelo universo fashion, Thaís Carla não deixou de tecer críticas à indústria, apontando um aparente retrocesso na representatividade. “A moda sempre foi um lugar de paixão para mim, mas nunca me via nas coisas. Nem sempre tem o lugar da pessoa gorda, parece que está retrocedendo. Você quase não vê modelo plus size desfilando”, lamentou.

Em sua visão, a “ditadura da magreza” está “estreitando” a discussão sobre diversidade de corpos. Mãe de Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 4, Thaís fez questão de destacar que a moda infantil das filhas segue o ritmo da idade, sem espaço para saltos e roupas adultas.

