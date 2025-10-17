Após boatos, Inter de Milão nega interesse em Neymar: “Nunca foi oferecido”

Nos últimos dias, surgiram rumores sobre uma possível saída de Neymar do Santos ao final da temporada, envolvendo clubes europeus e americanos. Entre os times apontados como interessados estavam a Inter de Milão e o Napoli, na Itália, além do Inter Miami, nos Estados Unidos, que teria intenção de reunir novamente o trio MSN, formado por Messi, Suárez e Neymar.

Em entrevista ao jornal Corriere Dello Sport, Piero Ausilio, diretor da Inter de Milão, desmentiu as especulações sobre qualquer negociação envolvendo o atacante. “Neymar na Inter? Imagina, é uma bobagem. Nunca nos falamos e nunca foi oferecido… Uma besteira”, afirmou Ausilio, fechando as portas para qualquer transferência ao clube italiano.

O diretor italiano reforçou que o clube não manteve qualquer contato ou tratativa sobre o jogador, encerrando rumores que vinham ganhando força nas últimas semanas. A declaração vem em meio a um período de intensa especulação sobre os possíveis destinos de Neymar em 2026.

Enquanto isso, Neymar segue afastado dos gramados devido a uma lesão sofrida em setembro. O jogador trabalha para se recuperar e retornar aos treinos, com o objetivo de reforçar o Santos na reta final do Brasileirão.

