Após briga com Virginia, Bruna Biancardi arma plano com Ana Castela

Bruna Biancardi parece pronta para uma nova fase e com direito a uma parceria que promete movimentar a web. Segundo o perfil Condomínio Maria Fifi, no Instagram, a influenciadora vai lançar um canal no YouTube, e a primeira convidada será ninguém menos que Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.

A escolha de Ana para a estreia não passou despercebida pelos fãs, que rapidamente associaram o encontro a uma possível “alfinetada” em Virginia. Isso porque Bruna e a empresária brigaram publicamente após uma treta envolvendo Neymar, com quem Biancardi tem um relacionamento e duas filhas.

O desentendimento entre as duas aconteceu depois que Virginia ligou para Neymar de madrugada, o que teria deixado Bruna furiosa. A situação veio a público quando as duas trocaram farpas nas redes sociais.

Após uma declaração de Virginia ao portal Leo Dias afirmando que Bruna Biancardi teria ficado chateada com a ligação para Neymar, a companheira do jogador afirmou que se sentiu desrespeitada pela influenciadora e pediu que seu nome e o de sua família não sejam mais citados.

“Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, garantiu.

“Vocês dois [Virginia e Leo dias] podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?!”, completou.

