Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela

Bruna Biancardi parece decidida a iniciar uma nova fase em sua carreira — e a escolha da parceira para esse recomeço chamou a atenção. Segundo informações divulgadas pelo perfil Condomínio Maria Fifi, no Instagram, a influenciadora vai lançar em breve um canal no YouTube, e sua primeira convidada será Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.

A coincidência não passou despercebida pelos internautas, que interpretaram o projeto como uma “alfinetada” em Virginia, com quem Bruna teve uma briga pública recente.

O desentendimento entre as duas começou após Virginia ligar para Neymar de madrugada, o que teria deixado Bruna furiosa. A situação ganhou repercussão quando as duas trocaram indiretas nas redes sociais e deram declarações a veículos de imprensa.

Virginia afirmou, em entrevista ao portal Leo Dias, que Bruna havia se chateado com o episódio. Em resposta, a companheira de Neymar disse ter se sentido “desrespeitada” e pediu que seu nome e o de sua família não fossem mais mencionados.

“Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que mostra ser na internet”, declarou Bruna.

“Vocês dois [Virginia e Leo Dias] podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz?!”, completou.

Agora, com o novo projeto, Bruna parece querer voltar os holofotes para sua imagem profissional — ainda que o público veja na parceria com Ana Castela um toque estratégico e provocador.

Fonte: Perfil Condomínio Maria Fifi / Portal Leo Dias / Redes sociais

✍️ Redigido por ContilNet