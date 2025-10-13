13/10/2025
Após briga em boate, jovem é espancado e atropelado duas vezes em SC

Escrito por Metrópoles
Um jovem, de 20 anos, foi espancado e atropelado duas vezes por um carro, na madrugada desse domingo (12/10), em Videira, no Meio-Oeste catarinense. O caso ocorreu após uma briga em uma casa noturna no Centro da cidade.

A Polícia Militar e os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 2h, na Rua Antônio Nico Fávero. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a vítima havia sido encaminhada ao Hospital Divino Salvador para atendimento médico. Segundo os bombeiros, ele teve lesões no crânio e no rosto.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

