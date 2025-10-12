12/10/2025
Após briga, homem é assassinado a facadas no Itapoã

Escrito por Metrópoles
Um homem foi encontrado morto, na madrugada deste domingo (12/10), por volta das 3h30, na Quadra 2 do Itapoã.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o homem foi assassinado após uma briga.

A vítima, ainda não identificada, apresentava ferimentos provocados por uma arma branca, segundo a PMDF.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve no local e confirmou o óbito. De acordo com a corporação, a vítima tem, aproximadamente, 25 anos e foi encontrada já sem sinais vitais.

A perícia da Polícia Civil (PCDF) foi acionada para o local do crime. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) investiga o caso.

