Após briga, mulher atinge companheiro com facada no ombro e foge em Rio Branco

Alexandro Nascimento da Silva, de 23 anos, foi ferido com um golpe de faca desferido pela própria companheira durante uma discussão ocorrida na tarde desta sexta-feira (17), dentro da residência onde moravam, localizada na Rua São Sebastião, no loteamento Santa Luzia, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas, a briga começou logo após Alexandro chegar do trabalho. Durante o desentendimento, o casal entrou em luta corporal, momento em que a mulher se armou com uma faca e atingiu o ombro direito da vítima, provocando intenso sangramento. Após o crime, a agressora fugiu do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em uma ambulância de suporte básico, prestou os primeiros socorros e encaminhou Alexandro ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas a suspeita não foi localizada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.