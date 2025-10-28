Após calote, presidente da Federação Aquática do DF pede renúncia

Victor Gonçalves, presidente da Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal (FDA-DF), renunciou ao cargo, após a entidade ser processada pelo Hotel Fazenda dos Buracões, que fica em São Paulo, por deixar de pagar R$ 21 mil referentes a serviço de hospedagem e alimentação de 31 pessoas.

Em uma postagem nas redes sociais, a FDA-DF mostrou o documento assinado eletronicamente por Victor e, na legenda, afirmou que o então presidente alegou “motivos de saúde” ao pedir a renúncia.

Entenda

O grupo de 31 pessoas participou, entre os dias 13 e 18 de outubro de 2024, do Troféu Chico Piscina, tradicional torneio de natação, que foi realizado em Mococa, município de Ribeirão Preto (SP).

Por meio de conversas anexadas ao processo e comprovantes de pagamento, o hotel mostrou que a Federação se comprometeu a efetuar o pagamento do valor total de R$ 39.415,00, mas pagou apenas R$ 18 mil reais, persistindo inadimplente quanto ao valor de R$ 21.415,00. Com cálculo baseado na inflação e correção de juros, o valor atual que o prestador de serviço cobra é de R$ 23.895,05.

Leia também

Os contatos foram feitos insistentemente pelo hotel com Victor Gonçalves, até o dia 9 de janeiro de 2025, cerca de três meses após o fim da competição realizada em São Paulo.

Em vários momentos da conversa, o presidente da entidade deixa de responder o contato e também não atende as ligações registradas. Em dois momentos, Victor diz que “vai resolver”, mas depois acaba se ausentando.

Veja trechos da conversa:

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Reprodução/TJSP 2 de 2

Reprodução/TJSP

Após o negócio não se resolver, em junho deste ano, o Hotel Fazenda dos Buracões ingressou com uma ação na Justiça para cobrar os serviços prestados. O caso está na 1ª Vara da Comarca de São Paulo que acolheu a denúncia e intimou a Federação Aquática para que implemente a defesa no caso.

Atletas lesados

Buscando levar seus filhos para a disputa do torneio em São Paulo, pais de atletas do Iate Clube fizeram contato com o hotel para viabilizar uma reserva para a delegação, mas foram surpreendidos com a informação de que não aceitariam mais a delegação do DF, com a justificativa do calote dado pela FDA-DF.

Só que o problema cresceu, uma vez que Victor Gonçalves cobrou de todos os atletas que pagassem um valor de um pacote fechado para as despesas da viagem. Cada atleta pagou individualmente, para que a FDA-DF os levassem para a referida competição.

No pacote, era incluído transporte, hospedagem, alimentação, uniforme e acompanhamento técnico. “Os pagamentos que todos os responsáveis dos atletas fizeram, foi na conta pessoal do presidente, e ele não honrou com o pagamento do hotel da parte pós hospedagem, que seria os 50% faltante da reserva, mais a alimentação”, disseram alguns pais dos atletas.

Os pais de atletas do Sesc e Iate Clube se indignaram e fizeram uma carta de denúncia de 14 páginas solicitando investigações nas contas da Federação, alegando também inadimplência do órgão com o Governo do Distrito Federal (GDF). Um boletim de ocorrência também foi registrado nessa segunda-feira (27/10).

Dívidas

A entidade responsável pelos esportes aquáticos do Distrito Federal foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) a pagar R$ 32.860,00 para um homem como forma de ressarcir pagamentos feitos em nome dele, mas que foram utilizados em prol da Federação.

A Federação está com dívida ativa de R$ 6 mil na União, sendo R$ 3.084,16 de dívida previdenciária e o restante de dívidas não informadas. A entidade que cuida dos esportes aquáticos do DF foi acionada para se pronunciar sobre o caso, mas não retornou até o momento.