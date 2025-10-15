Após carro-bomba, duas pontes são atingidas por explosivos no Equador

O ministro da Infraestrutura do Equador, Roberto Luque, informou, nesta quarta-feira (15/10), que dispositivos explosivos foram detonados em duas pontes do país. O incidente ocorre um dia após a explosão de um carro-bomba, que deixou ao menos um morto.

Na rede social X, Luque afirmou que os explosivos foram colocados em pontes ao longo das rotas Guayaquil–Machala e Machala–Cuenca, com o objetivo de interromper o tráfego.

“Estamos destacados nos locais, trabalhando em uma avaliação de danos para determinar o estado atual dessas estruturas”, informou o ministro.

Imagens compartilhadas por ele mostram como ficou a estrutura do local. Veja:

De acordo com Luque, “o que não conseguiram com o suposto ataque, alguns tentam realizar por meio do terrorismo”.

Carro-bomba

Um carro-bomba explodiu na noite dessa terça, em uma rua comercial da cidade de Guayaquil, no Equador, deixando ao menos um morto e dois feridos.

O governador da província de Guayas, Humberto Plaza, classificou o episódio como um “ato de terrorismo, simples e direto”. A explosão destruiu parte de lojas e restaurantes da região e obrigou os bombeiros a evacuarem o quarteirão.