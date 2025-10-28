Após caso comover o Brasil, mãe de José Pedro rompe o silêncio e transforma luto em mensagem de fé

Sabrina Souza da Costa, mãe de José Pedro — o bebê prematuro que surpreendeu familiares e profissionais de saúde ao chorar durante o próprio velório, em Rio Branco (AC) — falou publicamente pela primeira vez após a perda do filho. Em meio ao abalo emocional e à repercussão nacional do caso, ela divulgou uma mensagem simples, mas marcada pela fé: “Sirvam a Deus”.

Em um áudio divulgado por pessoas próximas, Sabrina reforça a gratidão ao apoio recebido: “Obrigada pelas orações, por tudo que fizeram. Seja feita a justiça de Deus”. Enquanto a investigação busca detalhar cada passo do atendimento ao recém-nascido, a curta vida de José Pedro continua a repercutir no país e a fortalecer a fé de quem acompanhou a história. Para a mãe, o pequeno se tornou símbolo de esperança, apesar do sofrimento: “Sirvam a Deus”, reafirmou.

A comoção se multiplicou nas redes sociais. Entre manifestações de apoio, muitos internautas pedem que a mãe lute por esclarecimentos e responsabilizações, lamentam a dor da família, expressam indignação com a possibilidade de falha no atendimento e reforçam que a fé pode caminhar junto da busca por respostas. Em meio às opiniões, prevalece o sentimento de solidariedade com Sabrina, reconhecendo sua força em agradecer mesmo diante de uma situação tão traumática.

A jovem, que é de Pauiní, no Amazonas, estava na capital acreana para tratamento médico quando entrou em trabalho de parto com cerca de cinco meses de gestação. O bebê nasceu em estado crítico e não resistiu. No domingo (27), durante a cerimônia fúnebre, o inesperado choro dentro do caixão mobilizou familiares e fez com que o pequeno fosse levado novamente para atendimento emergencial na Maternidade Bárbara Heliodora.

Apesar das tentativas de reanimação, José Pedro morreu horas depois na UTI neonatal. O episódio levantou questionamentos sobre o atendimento prestado ao recém-nascido e desencadeou investigações conduzidas pela Secretaria de Saúde do Acre e pelo Ministério Público.

Ouça o áudio: