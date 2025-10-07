Após caso suspeito de intoxicação por metanol, Gladson determina reforço na fiscalização de bebidas

Nesta segunda-feira (7), o governador Gladson Camelí se pronunciou, durante entrevista concedida na cerimônia de aula inaugural do curso de formação dos novos servidores do Detran-AC, sobre o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Acre.

O gestor afirmou que recebeu a informação com cautela e já determinou o aumento das fiscalizações em bares e pontos de venda de bebidas alcoólicas em todo o estado. “Com muita cautela, […] eu já determinei que aumentasse a fiscalização em todos os bares, em todos os locais de venda de bebidas alcoólicas”, declarou o governador.

Camelí enfatizou que o governo está preparado para agir rapidamente, caso novos episódios ocorram, e reforçou o compromisso com a saúde pública.

“Estamos preparados para que não venham mais casos e para coibir o quanto antes qualquer irregularidade que possa haver no estado do Acre”, completou.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) acompanha o caso e deve divulgar novas informações assim que os exames laboratoriais forem concluídos.