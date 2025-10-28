Após chuvas, Rio Acre volta a subir e ultrapassa os 2 metros na capital acreana; veja medição

As fortes chuvas registradas nas últimas 24 horas provocaram a elevação do nível do Rio Acre em Rio Branco. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal na manhã desta terça-feira (28), o manancial atingiu 2,24 metros, após um volume de 49,6 milímetros de chuva acumulados no período.

Na segunda-feira (27), o rio marcava 1,85 metro, o que representa uma subida de 39 centímetros em 24 horas. Apesar do aumento, o nível ainda está bem abaixo da cota de alerta, mas o órgão segue monitorando as condições climáticas e o comportamento das águas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, o acompanhamento é contínuo, especialmente neste período de transição entre o tempo seco e o início do regime de chuvas mais intensas na região.

A elevação do nível do rio está relacionada às chuvas provocadas pela chegada de uma massa de ar polar, explicou o pesquisador Davi Friale, em boletim publicado em seu site O Tempo Aqui. O encontro desse ar frio com o ar quente e úmido vindo do Atlântico favoreceu a formação de nuvens carregadas e pancadas intensas de chuva sobre a capital acreana.

Friale prevê que a partir de quinta-feira (30), o tempo deve mudar novamente. As chuvas tendem a diminuir e o sol volta a predominar, com queda na umidade relativa do ar e ventos fracos soprando do norte. As noites devem permanecer agradáveis, e o primeiro fim de semana de novembro deve marcar o retorno do calor abafado típico da região, com pancadas rápidas e isoladas de chuva.