Após cirurgia delicada, Mileide Mihaile atualiza sobre estado de saúde do filho

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, nesta quinta-feira (9/10), Mileide Mihaile falou pela primeira vez sobre o estado de saúde do filho de 14 anos, Yhudy Lima, após a retirada de um tumor na cabeça. A influenciadora celebrou a recuperação do menino e agradeceu o apoio que recebeu durante o período delicado.

“Yhudy está ótimo, graças a Deus. Quero agradecer ao portal, ao Leo Dias, que esperou a gente estar em casa para poder ajudar, e esse cuidado eu nunca vou esquecer. Chegaram pra gente todas as orações, toda a fé de vocês”, disse Mileide, emocionada.

Mileide Mihaile e o filho, Yhudy
Yhudi, de 14 anos, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile
Wesley Safadão e Mileide Mihaile

A ex-A Fazenda contou que o filho passou por uma cirurgia curativa e não precisará de nenhum tratamento adicional. “Ele está bem, segunda-feira já volta para a escola, vida normal. Não ficará nenhuma sequela, nada”, comemorou. Ela afirmou que o susto serviu de lição: “A gente passa a olhar a vida de outra forma, tudo fica pequeno diante do medo de perder quem a gente mais ama.”

Mileide também fez um alerta aos pais sobre a importância de prestar atenção aos sinais. Segundo ela, tudo começou com uma dor localizada na cabeça. “Ele nunca reclama de dor, então fui olhar e vi um nodulozinho inflamado. Depois, ao cortar o cabelo com o pai, não aguentava nem tocar. Aí corremos para os exames”, contou.

Por fim, ela deixou um conselho: “Não se automediquem. Procurem um médico, façam exames. O tempo foi o nosso maior aliado”, disse. A influenciadora encerrou a entrevista com gratidão: “Obrigada a Deus e ao universo. É vida que segue, e tudo agora é maravilhoso.”