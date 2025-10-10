10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Após cirurgia delicada, Mileide Mihaile atualiza sobre estado de saúde do filho

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-cirurgia-delicada,-mileide-mihaile-atualiza-sobre-estado-de-saude-do-filho

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, nesta quinta-feira (9/10), Mileide Mihaile falou pela primeira vez sobre o estado de saúde do filho de 14 anos, Yhudy Lima, após a retirada de um tumor na cabeça. A influenciadora celebrou a recuperação do menino e agradeceu o apoio que recebeu durante o período delicado.

“Yhudy está ótimo, graças a Deus. Quero agradecer ao portal, ao Leo Dias, que esperou a gente estar em casa para poder ajudar, e esse cuidado eu nunca vou esquecer. Chegaram pra gente todas as orações, toda a fé de vocês”, disse Mileide, emocionada.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @mileidemihaile
Mileide atualiza estado de saúde do filhoReprodução/Instagram @mileidemihaile
Reprodução (Instagram)
Mileide Mihaile e o filho, YhudyReprodução (Instagram)
Reprodução Instagram Wesley Safadão e Mileide Mihaile
Yhudi, de 14 anos, filho de Wesley Safadão e Mileide MihaileReprodução Instagram Wesley Safadão e Mileide Mihaile

A ex-A Fazenda contou que o filho passou por uma cirurgia curativa e não precisará de nenhum tratamento adicional. “Ele está bem, segunda-feira já volta para a escola, vida normal. Não ficará nenhuma sequela, nada”, comemorou. Ela afirmou que o susto serviu de lição: “A gente passa a olhar a vida de outra forma, tudo fica pequeno diante do medo de perder quem a gente mais ama.”

Mileide também fez um alerta aos pais sobre a importância de prestar atenção aos sinais. Segundo ela, tudo começou com uma dor localizada na cabeça. “Ele nunca reclama de dor, então fui olhar e vi um nodulozinho inflamado. Depois, ao cortar o cabelo com o pai, não aguentava nem tocar. Aí corremos para os exames”, contou.

Por fim, ela deixou um conselho: “Não se automediquem. Procurem um médico, façam exames. O tempo foi o nosso maior aliado”, disse. A influenciadora encerrou a entrevista com gratidão: “Obrigada a Deus e ao universo. É vida que segue, e tudo agora é maravilhoso.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost