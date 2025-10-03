Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Gracyanne Barbosa revelou o que tem feito para se entreter em casa enquanto se recupera de uma cirurgia. A musa fitness rompeu o tendão do joelho durante apresentação na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, na Globo. Por conta da grave lesão, a influenciadora precisou ser operada no último domingo (28/9). Ela teve alta na terça (30/9), conforme o portal LeoDias noticiou com exclusividade.

Nesta sexta (3/10), Gracyanne usou os stories do Instagram, rede social em que é seguida por 13 milhões de pessoas, para contar o que tem feito. Acostumada a se exercitar diariamente, a musa fitness está de repouso – e a recuperação pode durar meses. A influenciadora disse que ainda sente muita dor e está com dificuldades para dormir à noite. Pela manhã, no horário em que iria para a esteira fazer treino cardiovascular, ela tem se dedicado a ler a Bíblia

"Eu me comprometi… Nesse tempo em que eu estaria fazendo ' cardio' , eu vou ler a Bíblia. Eu nunca consegui terminar. Na verdade, confesso pra vocês que eu tenho bastante dificuldade de ler, porque eu começo a ler, eu acho o entendimento difícil, aí eu volto e acabo parando", revelou Gracyanne .

No desabafo, a musa fitness também falou que acordou com um sentimento muito bom, de gratidão: “Tô tendo a oportunidade de me recuperar, tenho oportunidade de ter os melhores profissionais, tenho tudo o que eu preciso, tenho Deus e tá tudo certo. Já, já eu tô boa”.