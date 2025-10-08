08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Após cirurgia no joelho, Gracyanne Barbosa compartilha sofrimento na fisioterapia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-cirurgia-no-joelho,-gracyanne-barbosa-compartilha-sofrimento-na-fisioterapia

Gracyanne Barbosa está enfrentando um desafio físico e emocional em sua recuperação. Aos 42 anos, a influenciadora compartilhou com os fãs, na noite desta terça-feira (7/10) o sofrimento das primeiras sessões de fisioterapia após passar por cirurgia para tratar o rompimento completo do tendão quadricipital do joelho, lesão sofrida durante sua apresentação no Dança dos Famosos.

“Uma dor que não consigo descrever”, descreveu Gracyanne. Ela revelou ainda que as lágrimas têm sido constantes desde o momento do pós-operatório. Apesar do sofrimento, ela reconhece o privilégio do suporte recebido, da equipe médica, de colegas e do público.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @graoficial
Gracyanne rebate comentários de vitimismoReprodução: Instagram @graoficial
Reprodução/X: @tvglobo
Gracyanne Barbosa no palco do “Domingão com Huck”, da TV GloboReprodução/X: @tvglobo
Crédito: @thiagopho
Gracyanne passou por cirurgia após se lesionar na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, na GloboCrédito: @thiagopho

No vídeo que divulgou nas redes sociais, Gracyanne relatou como foi o instante da lesão: um giro final da coreografia acompanhado de um estalo alto que mudou tudo, mesmo ela tentando seguir com a apresentação. Logo após o diagnóstico, a cirurgia foi indicada como única saída possível.

“O foco é a recuperação”, disse a musa, afirmando que continuará mostrando os treinos de fisioterapia, o inchaço e cada fase do processo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost