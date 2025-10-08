Após cirurgia no joelho, Gracyanne Barbosa compartilha sofrimento na fisioterapia

Gracyanne Barbosa está enfrentando um desafio físico e emocional em sua recuperação. Aos 42 anos, a influenciadora compartilhou com os fãs, na noite desta terça-feira (7/10) o sofrimento das primeiras sessões de fisioterapia após passar por cirurgia para tratar o rompimento completo do tendão quadricipital do joelho, lesão sofrida durante sua apresentação no Dança dos Famosos.

“Uma dor que não consigo descrever”, descreveu Gracyanne. Ela revelou ainda que as lágrimas têm sido constantes desde o momento do pós-operatório. Apesar do sofrimento, ela reconhece o privilégio do suporte recebido, da equipe médica, de colegas e do público.

Gracyanne rebate comentários de vitimismo Reprodução: Instagram @graoficial Gracyanne Barbosa no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo Reprodução/X: @tvglobo Gracyanne passou por cirurgia após se lesionar na "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", na Globo Crédito: @thiagopho

No vídeo que divulgou nas redes sociais, Gracyanne relatou como foi o instante da lesão: um giro final da coreografia acompanhado de um estalo alto que mudou tudo, mesmo ela tentando seguir com a apresentação. Logo após o diagnóstico, a cirurgia foi indicada como única saída possível.

“O foco é a recuperação”, disse a musa, afirmando que continuará mostrando os treinos de fisioterapia, o inchaço e cada fase do processo.