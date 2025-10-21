21/10/2025
Universo POP
Após comentário de Vini Jr., Virginia compartilha música romântica e reacende rumores

Escrito por Portal Leo Dias
apos-comentario-de-vini-jr.,-virginia-compartilha-musica-romantica-e-reacende-rumores

Virginia Fonseca passou por uma transformação nesta segunda-feira (20/10), ao voltar ao loiro novamente após um período com o cabelo em um tom acobreado, mostrando que está em uma nova fase. No entanto, o que chamou atenção dos internautas foi o comentário de Vini Jr. na publicação do Instagram. Após a interação entre eles, a influenciadora compartilhou uma música que foi vista como indireta, nos stories.

A canção que Virginia colocou para ouvir se chama “Acertada”, do cantor Léo Foguete, e tem uma letra romântica de alguém que voltou a acreditar no amor: “Eu desacreditado no amor encontrei/Você, você, você, você/Em meios a tantas erradas/Eu encontrei uma rara/Pra apresentar pra família/Pra respeitar, amar e dividir a vida/Ela é de longe a mais linda/E a melhor que já passou lá em casa/Oh acertada/Ela supera tudo que um dia eu sonhava.”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @virginia
Foi indireta? Virginia compartilha música romântica após Vini Jr. aprovar seu novo visualReprodução: Instagram @virginia
Reprodução: Instagram @virginia @vinijr
Foi indireta? Virginia compartilha música romântica após Vini Jr. aprovar seu novo visualReprodução: Instagram @virginia @vinijr
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia recebe elogio de Vini Jr. e Poliana RochaReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformaçãoFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia

Mais cedo, Vini deixou nos comentários da transformação de Virginia alguns emojis de “carinha apaixonada” com corações, que podem ser interpretados como sinal de alguém apaixonado. O comentário deu a entender que o jogador do Real Madrid aprovou e gostou do novo visual da apresentadora.

Tem volta?

Virginia contou com exclusividade à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, que está aberta a dar outra chance a Vini Jr. depois que vazaram mensagens do jogador com outras mulheres. Ele recebeu um pedido de desculpas publicamente do jogador, e a famosa comentou: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

