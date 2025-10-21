Após comentário de Vini Jr., Virginia compartilha música romântica e reacende rumores

Virginia Fonseca passou por uma transformação nesta segunda-feira (20/10), ao voltar ao loiro novamente após um período com o cabelo em um tom acobreado, mostrando que está em uma nova fase. No entanto, o que chamou atenção dos internautas foi o comentário de Vini Jr. na publicação do Instagram. Após a interação entre eles, a influenciadora compartilhou uma música que foi vista como indireta, nos stories.

A canção que Virginia colocou para ouvir se chama “Acertada”, do cantor Léo Foguete, e tem uma letra romântica de alguém que voltou a acreditar no amor: “Eu desacreditado no amor encontrei/Você, você, você, você/Em meios a tantas erradas/Eu encontrei uma rara/Pra apresentar pra família/Pra respeitar, amar e dividir a vida/Ela é de longe a mais linda/E a melhor que já passou lá em casa/Oh acertada/Ela supera tudo que um dia eu sonhava.”

Mais cedo, Vini deixou nos comentários da transformação de Virginia alguns emojis de “carinha apaixonada” com corações, que podem ser interpretados como sinal de alguém apaixonado. O comentário deu a entender que o jogador do Real Madrid aprovou e gostou do novo visual da apresentadora.

Tem volta?

Virginia contou com exclusividade à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, que está aberta a dar outra chance a Vini Jr. depois que vazaram mensagens do jogador com outras mulheres. Ele recebeu um pedido de desculpas publicamente do jogador, e a famosa comentou: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.