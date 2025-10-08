08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Após convite do Palácio, Bocalom descarta disputar o Senado: “Se for candidato, é ao governo”

Bocalom, que ainda não fala publicamente sobre o assunto, tem dito a interlocutores que se sente fortalecido politicamente e que sua gestão em Rio Branco o credencia a sonhar mais alto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A coluna revelou recentemente que o Palácio Rio Branco tem tentado, nos bastidores, convencer o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), a desistir de uma eventual candidatura ao governo em 2026 para disputar o Senado — movimento que agradaria ao grupo do governador Gladson Cameli (PP), que tenta reorganizar as peças do tabuleiro com vistas à sucessão.

”Ajudar numa nova independência”, diz Bocalom em manifestação pró-anistia na Gameleira. Foto: ContilNet

Mas, ao que tudo indica, o prefeito não está disposto a ceder. Uma fonte muito próxima a Bocalom afirmou à coluna que, se ele decidir disputar as eleições de 2026, será para o governo — e não para o Senado.

A declaração é vista como uma resposta direta às movimentações do Palácio, que tenta preservar a unidade da base e evitar um racha com o PL, partido do senador Márcio Bittar, principal aliado de Bocalom e peça-chave nesse jogo.

Bocalom, que ainda não fala publicamente sobre o assunto, tem dito a interlocutores que se sente fortalecido politicamente e que sua gestão em Rio Branco o credencia a sonhar mais alto. A resistência ao Senado, segundo aliados, seria tanto estratégica quanto pessoal: ele não quer abrir mão da narrativa de gestor “de resultados” para se aventurar em um mandato legislativo.

Nos bastidores, o recado foi entendido. A pressão do Palácio continua, mas Bocalom parece cada vez mais decidido a seguir o próprio caminho.

Em tempo

Apesar de negar qualquer interesse em disputar o Senado, Tião Bocalom deixou claro a interlocutores quem são seus nomes para a corrida de 2026: Gladson Cameli e Márcio Bittar.

A sinalização reforça que, mesmo mantendo a resistência à articulação do Palácio para tirá-lo da disputa pelo governo, o prefeito de Rio Branco segue alinhado aos dois aliados — um no PP e outro em seu próprio partido, o PL.

Enquanto isso…

Enquanto Bocalom mantém o mistério sobre seu futuro político, a vice-governadora Mailza Assis segue fortalecendo suas alianças para a disputa ao governo em 2026.

Oito partidos se reuniram nesta semana para anunciar oficialmente apoio à candidatura dela: PP, União Brasil, Podemos, PSDB, PDT, Agir, Solidariedade e Avante.

O movimento reforça o avanço da articulação conduzida por Mailza e pelo governador Gladson Cameli, que buscam ampliar a base governista e consolidar um palanque competitivo antes mesmo da largada oficial da campanha.

Apoio de peso

A vice-governadora Mailza Assis confirmou mais um importante apoio à sua pré-candidatura ao governo do Acre em 2026: o do deputado estadual Nicolau Júnior (PP), presidente da Assembleia Legislativa.

Nicolau se reuniu com Mailza nesta terça-feira (7) e anunciou oficialmente que estará ao lado dela na disputa. O parlamentar foi o mais votado nas últimas eleições estaduais e possui um grande capital político, especialmente no Juruá — base eleitoral estratégica para qualquer projeto majoritário.

Com esse novo reforço, Mailza consolida ainda mais sua posição dentro da base governista e mostra que segue acumulando apoios de peso no caminho rumo à sucessão de Gladson Cameli.

MDB volta a ser a noiva cobiçada

O MDB voltou a ocupar o centro das atenções nos bastidores da política acreana. O partido anunciou oficialmente que não terá candidato próprio ao governo em 2026 e que deve iniciar tratativas com Mailza Assis e Alan Rick antes de definir para que lado vai na disputa.

Com dois deputados estaduais e nomes de peso como Jéssica Sales e Marcus Alexandre — ambos com votações expressivas nas eleições municipais de 2024 —, o MDB volta a ser a noiva cortejada por todos.

A decisão abre uma nova rodada de negociações nos bastidores e pode ser decisiva para o equilíbrio de forças entre os principais grupos políticos do Acre.

Cena lamentável em Sena Madureira

Foi lamentável a cena protagonizada pelos vereadores Maycon Moreira e Dênis Araújo, de Sena Madureira, que partiram para a pancadaria durante a sessão da Câmara Municipal nesta semana.

O episódio, registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, envergonha o Parlamento municipal e escancara o baixo nível do debate político em uma Casa que deveria ser espaço de diálogo, respeito e representação da população.

Diferenças políticas são naturais — e até saudáveis —, mas o que se viu em Sena Madureira foi o oposto da civilidade esperada de quem exerce mandato público. A cena de vereadores trocando tapas e chutes em plenário é um retrato preocupante do quanto parte da classe política ainda precisa amadurecer.

Papagaios de piratas

Um colunista de um site recém-criado decidiu usar o espaço que tem não para informar, mas para tentar diminuir o trabalho de colegas que apenas cumprem seu papel jornalístico. Um conselho: não é destratando profissionais ou tentando ridicularizar perguntas que se constrói credibilidade — muito menos tentando crescer às custas de quem já faz jornalismo de verdade há anos.

Diminuir um colega para se promover e transformar algo simples em um escândalo forçado, isso sim é o cúmulo do absurdo.

É muito mais honroso — e profissional — ter coragem de fazer perguntas diferentes, que se destaquem em meio a uma coletiva, do que ser aquele tipo de repórter que nunca abre a boca, espera os outros perguntarem e vive na sombra dos colegas, como um verdadeiro papagaio de pirata.

No fim das contas, o jornalismo se faz com atitude, não como espectador do trabalho alheio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost