Após crise no casamento, Mirela Janis revela que passou 2 meses separada de Yugnir

Nesta terça-feira (14/10), a influenciadora Mirela Janis falou pela primeira vez sobre a crise em seu casamento com Yugnir Ângelo. A ex-Power Couple revelou que ela e o marido ficaram dois meses separados neste ano, informação que, até então, nenhum dos dois havia tornado pública.

Em um vídeo publicado no TikTok, Mirela aparece chorando enquanto o amigo Léo Silva cuida de seus cabelos. Na legenda, ela escreveu: “‘Você lidou tão bem’. Não lidei não, eu liguei pro Léo”. A postagem deu a entender que ela estava passando por um momento difícil e recebeu o apoio do amigo nessa fase.

Veja as fotos

Reprodução: TikTok
Após crise no casamento, Mirela Janis revela que passou 2 meses separada de Yugnir
Reprodução: Instagram
Após crise no casamento, Mirela Janis revela que passou 2 meses separada de Yugnir
Reprodução: TikTok
Após crise no casamento, Mirela Janis revela que passou 2 meses separada de Yugnir
Reprodução: Instagram
Mirela Janis e Yugnir
Foto: Reprodução/Instagram @mirelajanis
Mirela Janis

Nos comentários, uma seguidora perguntou: “Ela separou foi?”, e Mirela respondeu de forma direta e sincera: “Passamos 2 meses separados”. Com isso, confirmou que os rumores eram verdadeiros e que ela e o marido realmente viveram um período afastados. Agora, ao que tudo indica, o relacionamento já foi restaurado.

O que aconteceu?

Durante algumas semanas, Mirela e Yugnir deixaram de aparecer juntos nas redes sociais, o que levantou suspeitas de separação. Nenhum dos dois se pronunciou na época, e a influenciadora chegou a arquivar todas as fotos com o marido. O casal só voltou a ser visto junto no dia 16 de setembro, durante a festa de quatro anos da WePink, empresa de Virginia Fonseca. Eles até postaram fotos nas redes sociais, mas ainda sem comentar sobre os problemas conjugais.

Vale lembrar que, na primeira semana de agosto, em resposta exclusiva ao portal LeoDias, Yugnir já havia reconhecido que o casal enfrentava uma fase de crises, segundo ele, relacionadas a “questões naturais da convivência”.

