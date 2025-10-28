28/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Após críticas à aparência da filha, Ticiane Pinheiro desabafa nas redes sociais

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-criticas-a-aparencia-da-filha,-ticiane-pinheiro-desabafa-nas-redes-sociais

Ticiane Pinheiro se manifestou nesta segunda-feira (27/10), após a filha, Rafella Justus, fruto de seu relacionamento com o apresentador Roberto Justus, desabafar sobre os ataques que vêm recebendo, diariamente nas redes sociais, em relação a aparência.

A primogênita da apresentadora decidiu falar sobre o ocorrido após ser alvo de diversos comentários sobre sua aparência. A situação ocorreu, principalmente, após ela usar uma fantasia de Malévola na festa de Halloween da família.

Veja as fotos

Captura de tela 2025 10 28 025050
Captura de tela 2025 10 28 025107
Festa de Halloween Rafaella Justus
Foto/Instagram/@fabianajustus
Rafaella Justus recebe homenagens da famíliaFoto/Instagram/@fabianajustus

Leia Também

Ticiane repostou o vídeo de Rafaella e ainda deixou uma mensagem de apoio para a filha. “Tenho muito orgulho de você. Te amo!”, escreveu a apresentadora.

No sábado (25/10), Rafaella Justus publicou um vídeo nas redes sociais para desabafar sobre os ataques que vem recebendo. A adolescente revelou ser alvo diário de comentários ofensivos sobre sua aparência e comportamento. Ela ressaltou como lida com o bullying online e reforçou seu apoio a pessoas que passam pelo mesmo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost