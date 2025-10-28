Após críticas à aparência da filha, Ticiane Pinheiro desabafa nas redes sociais

Ticiane Pinheiro se manifestou nesta segunda-feira (27/10), após a filha, Rafella Justus, fruto de seu relacionamento com o apresentador Roberto Justus, desabafar sobre os ataques que vêm recebendo, diariamente nas redes sociais, em relação a aparência.

A primogênita da apresentadora decidiu falar sobre o ocorrido após ser alvo de diversos comentários sobre sua aparência. A situação ocorreu, principalmente, após ela usar uma fantasia de Malévola na festa de Halloween da família.

Festa de Halloween Rafaella Justus Rafaella Justus recebe homenagens da família Foto/Instagram/@fabianajustus

Ticiane repostou o vídeo de Rafaella e ainda deixou uma mensagem de apoio para a filha. “Tenho muito orgulho de você. Te amo!”, escreveu a apresentadora.

No sábado (25/10), Rafaella Justus publicou um vídeo nas redes sociais para desabafar sobre os ataques que vem recebendo. A adolescente revelou ser alvo diário de comentários ofensivos sobre sua aparência e comportamento. Ela ressaltou como lida com o bullying online e reforçou seu apoio a pessoas que passam pelo mesmo.