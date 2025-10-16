16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Após críticas, Ary Mirelle esclarece consumo de álcool durante período de amamentação

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-criticas,-ary-mirelle-esclarece-consumo-de-alcool-durante-periodo-de-amamentacao

Ary Mirelle usou as redes sociais para explicar aos seguidores como consegue consumir bebidas alcoólicas enquanto ainda amamenta o filho caçula, Joaquim, de 1 mês. A influenciadora contou que, junto com João Gomes, conseguiu escapar da rotina e ter momentos a dois, nos quais ambos beberam um pouco. Porém, por ainda estar em fase de amamentação, Ary acabou levantando questionamentos, pois isso poderia fazer mal ao bebê. Para esclarecer o assunto e afastar polêmicas, ela falou sobre o tema nesta quarta-feira (15/10).

Ela explicou que tem uma tabelinha detalhando os momentos certos para voltar a amamentar, dependendo da dose de álcool consumida, e quantas horas deve esperar antes de oferecer o leite novamente, conforme orientação de sua obstetra: “Eu tenho estoque, minha gente, de leite, na geladeira, eu tenho estoque do meu próprio leite. Ele não toma fórmula, mas por decisão minha mesmo. Ainda não dei fórmula a ele. Mas porque estou tendo muito leite, então eu tiro e dou o meu próprio leite a ele. Perguntaram isso da amamentação porque eu estava tomando vinho.”

Veja as fotos

Ary Mirelle explica como consome bebidas alcoólicas enquanto ainda amamenta
Ary Mirelle explica como consome bebidas alcoólicas enquanto ainda amamentaAry Mirelle explica como consome bebidas alcoólicas enquanto ainda amamenta
Reprodução: Instagram
Ary Mirelle explica como consome bebidas alcoólicas enquanto ainda amamentaReprodução: Instagram
Reprodução / Instagram: @joaogomescantor
João Gomes e Ary Mirelle com os filhosReprodução / Instagram: @joaogomescantor
Reprodução/Instagram/@arymirelle
Reprodução/Instagram/@arymirelle
Reprodução
João Gomes e Ary MirelleReprodução
Reprodução: Instagram
João Gomes, Ary Mirelle e JorgeReprodução: Instagram

Leia Também

“Eu faço uma tabelinha quando eu bebo. Eu não bebo muito, é muito raro. Eu bebo mais assim com o João quando eu quero tomar um vinho. Mas eu não bebo, tá? Só socialmente mesmo, e raro”, contou, explicando que voltaria a amamentar depois de algumas horas.

Casada com João há 2 anos, Ary também falou sobre a importância de ter um momento só para ela e outro em casal. “Estava precisando, minha gente, desse momentinho, assim, pra mim, pra eu me conhecer de novo, sabe, porque depois que a gente passa por uma gravidez, um parto, a cabeça da gente fica… ah, mil! Então, a gente precisa ter esse tempinho da gente, ficar um pouquinho no teu tempinho com o nosso marido, assim, porque acaba caindo na rotina”. Além de Joaquim, os dois são pais de Jorge de 1 ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost