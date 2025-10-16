Após críticas, Ary Mirelle esclarece consumo de álcool durante período de amamentação

Ary Mirelle usou as redes sociais para explicar aos seguidores como consegue consumir bebidas alcoólicas enquanto ainda amamenta o filho caçula, Joaquim, de 1 mês. A influenciadora contou que, junto com João Gomes, conseguiu escapar da rotina e ter momentos a dois, nos quais ambos beberam um pouco. Porém, por ainda estar em fase de amamentação, Ary acabou levantando questionamentos, pois isso poderia fazer mal ao bebê. Para esclarecer o assunto e afastar polêmicas, ela falou sobre o tema nesta quarta-feira (15/10).
Ela explicou que tem uma tabelinha detalhando os momentos certos para voltar a amamentar, dependendo da dose de álcool consumida, e quantas horas deve esperar antes de oferecer o leite novamente, conforme orientação de sua obstetra: “Eu tenho estoque, minha gente, de leite, na geladeira, eu tenho estoque do meu próprio leite. Ele não toma fórmula, mas por decisão minha mesmo. Ainda não dei fórmula a ele. Mas porque estou tendo muito leite, então eu tiro e dou o meu próprio leite a ele. Perguntaram isso da amamentação porque eu estava tomando vinho.”
“Eu faço uma tabelinha quando eu bebo. Eu não bebo muito, é muito raro. Eu bebo mais assim com o João quando eu quero tomar um vinho. Mas eu não bebo, tá? Só socialmente mesmo, e raro”, contou, explicando que voltaria a amamentar depois de algumas horas.
Casada com João há 2 anos, Ary também falou sobre a importância de ter um momento só para ela e outro em casal. “Estava precisando, minha gente, desse momentinho, assim, pra mim, pra eu me conhecer de novo, sabe, porque depois que a gente passa por uma gravidez, um parto, a cabeça da gente fica… ah, mil! Então, a gente precisa ter esse tempinho da gente, ficar um pouquinho no teu tempinho com o nosso marido, assim, porque acaba caindo na rotina”. Além de Joaquim, os dois são pais de Jorge de 1 ano.