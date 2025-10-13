13/10/2025
Após críticas, Eduardo diz que Ciro põe “plano pessoal” acima do país

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu críticas do presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e disse que “não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil”. A fala segue uma entrevista do cacique partidário para a Band em que diz que a atuação do filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) causou um “prejuízo gigantesco” para as eleições de 2026.

Eduardo, que se mudou para os Estados Unidos em março deste ano, é articulador e defensor das sanções impostas pelo presidente Donald Trump (Republicanos) ao Brasil em retaliação pelo julgamento e pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Para Ciro Nogueira, a atuação de Eduardo foi explorada positivamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim, a diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil”, argumentou Eduardo em publicação nas redes sociais.

O presidente do Progressistas articula candidatura única da direita encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eduardo, em contrapartida, se coloca como pré-candidato ao Planalto, e rejeita qualquer chapa que não tenha um integrante da família Bolsonaro como titular.

