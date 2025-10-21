Após críticas, governo do PI remove vídeo com negros assaltando branco

Após ser alvo de duras críticas em razão do vídeo, o governo do Piauí decidiu tirar do ar uma propaganda oficial em que dois rapazes negros aparecem assaltando um jovem branco.

O vídeo, que chegou a ser publicado na página do próprio governador Rafael Fonteles (PT), não está mais no ar, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social do governo piauiense.

Rafael Fonteles, governador do Piauí

Imagem da propaganda em que dois jovens negros furtam um rapaz branco

Rafael Fonteles, governador do Piauí

“Como o intuito do vídeo nunca foi gerar polêmica nem reforçar estereótipos, em respeito às pessoas que o consideraram inapropriado, o conteúdo não será mais veiculado”, informou a secretaria à coluna.

Como noticiou a coluna, a propaganda apresentava um programa do governo do Piauí sobre recuperação de celulares roubados. Nela, um jovem branco era furtado por dois rapazes negros enquanto andava escutando música.

No fim, a dupla é presa pela polícia, e a vítima agradece aos agentes. Em nota, a Secom do governo do Piauí rejeitou as acusações de racismo feitas por opositores e afirmou que a propaganda foi inspirada no filme “Ai Que Vida”.