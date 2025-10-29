29/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Após críticas, Oruam se revolta e xinga vereadora Amanda Vettorazzo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-criticas,-oruam-se-revolta-e-xinga-vereadora-amanda-vettorazzo

O rapper Oruam e a vereadora Amanda Vettorazzo trocaram farpas nessa terça-feira (29/10) nas redes sociais. No X (antigo Twitter), o cantor compartilhou uma publicação da parlamentar e escreveu: “Essa puta não me esquece, o que significa isso?”.

O comentário foi uma resposta à crítica feita por Amanda, que havia atacado o artista após ele comentar sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 64 mortos.

Leia também

Oruam afirmou que “a caneta mata mais do que o fuzil”, se referindo a cor da farda dos policiais, o que gerou revolta da vereadora.

5 imagensApós sair da prisão, Oruam posa com tornozeleira eletrônica O rapper OruamA vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil)Oruam orientou seguidores a "darem fama" a Amanda VettorazzoFechar modal.1 de 5

Oruam e a vereadora Amanda Vettorazzo

2 de 5

Após sair da prisão, Oruam posa com tornozeleira eletrônica

Instagram/Reprodução3 de 5

O rapper Oruam

4 de 5

A vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil)

Reprodução/Instagram5 de 5

Oruam orientou seguidores a “darem fama” a Amanda Vettorazzo

Reprodução/Redes Sociais

“Você vai apodrecer na cadeia, seu verme”, escreveu Amanda, republicando o vídeo com a fala do rapper.

Amanda Vettorazzo (União Brasil) apresentou, no final de janeiro, um Projeto de Lei, batizado de Projeto Anti-Oruam, que tem como objetivo proibir que a Prefeitura de São Paulo contrate artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas.

Vale destacar que o cantor, que é filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho, responde em liberdade a acusações de associação ao tráfico e tentativa de homicídio.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost