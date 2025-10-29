Após críticas, Oruam se revolta e xinga vereadora Amanda Vettorazzo

O rapper Oruam e a vereadora Amanda Vettorazzo trocaram farpas nessa terça-feira (29/10) nas redes sociais. No X (antigo Twitter), o cantor compartilhou uma publicação da parlamentar e escreveu: “Essa puta não me esquece, o que significa isso?”.
O comentário foi uma resposta à crítica feita por Amanda, que havia atacado o artista após ele comentar sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 64 mortos.
Oruam afirmou que “a caneta mata mais do que o fuzil”, se referindo a cor da farda dos policiais, o que gerou revolta da vereadora.
“Você vai apodrecer na cadeia, seu verme”, escreveu Amanda, republicando o vídeo com a fala do rapper.
Amanda Vettorazzo (União Brasil) apresentou, no final de janeiro, um Projeto de Lei, batizado de Projeto Anti-Oruam, que tem como objetivo proibir que a Prefeitura de São Paulo contrate artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas.
Vale destacar que o cantor, que é filho de Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho, responde em liberdade a acusações de associação ao tráfico e tentativa de homicídio.