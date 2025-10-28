28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Após demissões, governo faz 1º teste da base com corte de gastos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-demissoes,-governo-faz-1o-teste-da-base-com-corte de gastos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá a chance de testar a nova base que está sendo formada na Câmara dos Deputados nesta semana, após a série de demissões lideradas pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Na avaliação de fontes do Palácio do Planalto, a votação do Projeto de Lei nº 458/2021, que vai incluir as medidas de corte de gastos em compensação à derrubada da Medida Provisória (MP) do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deverá ser um primeiro ensaio de como vai se comportar a nova base aliada.

O texto, cujo relator é o ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho (União-MA), já tramita na Câmara e trata da criação do Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp). Tema prioritário para o governo, a expectativa é que matéria seja votada ainda nesta semana.

Leia também

O Executivo optou por incorporar as medidas compensatórias a projetos já em tramitação como estratégia para acelerar a análise e aprovação. A pauta é essencial para que o governo consiga fechar as contas em 2026.

Nos últimos dias, a ministra Gleisi Hoffmann tem conversado com lideranças partidárias do Centrão para definir a reorganização da base. A titular da articulação política conversou, na semana passada, com líderes do PP, Republicanos e União Brasil, e recentemente iniciou contatos sobre o tema com o MDB e PSD.

A decisão de recompor a base ocorreu após a derrubada na MP que trazia alternativas ao aumento do IOF. Considerada prioritária, a medida perdeu validade sem ser votada pela Câmara. Desde então, a ministra passou a cortar cargos de indicados de parlamentares que votam contra o governo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost