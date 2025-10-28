Após demissões, governo faz 1º teste da base com corte de gastos

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá a chance de testar a nova base que está sendo formada na Câmara dos Deputados nesta semana, após a série de demissões lideradas pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Na avaliação de fontes do Palácio do Planalto, a votação do Projeto de Lei nº 458/2021, que vai incluir as medidas de corte de gastos em compensação à derrubada da Medida Provisória (MP) do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deverá ser um primeiro ensaio de como vai se comportar a nova base aliada.

O texto, cujo relator é o ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho (União-MA), já tramita na Câmara e trata da criação do Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial (Rearp). Tema prioritário para o governo, a expectativa é que matéria seja votada ainda nesta semana.

O Executivo optou por incorporar as medidas compensatórias a projetos já em tramitação como estratégia para acelerar a análise e aprovação. A pauta é essencial para que o governo consiga fechar as contas em 2026.

Nos últimos dias, a ministra Gleisi Hoffmann tem conversado com lideranças partidárias do Centrão para definir a reorganização da base. A titular da articulação política conversou, na semana passada, com líderes do PP, Republicanos e União Brasil, e recentemente iniciou contatos sobre o tema com o MDB e PSD.

A decisão de recompor a base ocorreu após a derrubada na MP que trazia alternativas ao aumento do IOF. Considerada prioritária, a medida perdeu validade sem ser votada pela Câmara. Desde então, a ministra passou a cortar cargos de indicados de parlamentares que votam contra o governo.