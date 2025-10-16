16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Após derrota, Ancelotti revela problema de confiança do Botafogo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-derrota,-ancelotti-revela-problema-de-confianca-do-botafogo

Na noite desta quarta-feira (15/10), o Flamengo venceu o Botafogo por 3 x 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o treinador do Glorioso, Davide Ancelotti, revelou que a sua equipe tem problemas de confiança quando sofre gols.

Leia também

“Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece. Temos dificuldade em virar jogos. É evidente. Temos dificuldade de fazer gols. Não há dificuldade de criar chances, mas há de marcar”, disse o técnico.

3 imagensBotafogo x Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato BrasileiroBotafogo x Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Botafogo x Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo2 de 3

Botafogo x Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitor Silva/Botafogo3 de 3

Botafogo x Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitor Silva/Botafogo

O italiano ainda comentou que não existe um problema de bastidores no elenco. Além disso, o Davide disse que tem problemas para escalar a equipe a cada jogo devido ausências.

Veja a fala do treinador:

Por fim, o comandante do Botafogo falou sobre uma possível pressão para que saia do clube carioca após vaias no final do jogo.

“Como líder desse grupo, um dos líderes desse grupo, na verdade, tenho a minha responsabilidade. Então não é um problema de procurar de quem é a culpa. Se tenho medo de ser mandado embora, não posso controlar. Eu estou aqui para conseguir um objetivo, estou feliz, estou contente”, finalizou Davide Ancelotti.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (19/10), às 18h30, contra o Ceará. O confronto será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontecerá na Arena Castelão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost