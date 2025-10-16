Após derrota, Ancelotti revela problema de confiança do Botafogo

Na noite desta quarta-feira (15/10), o Flamengo venceu o Botafogo por 3 x 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o treinador do Glorioso, Davide Ancelotti, revelou que a sua equipe tem problemas de confiança quando sofre gols.

“Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece. Temos dificuldade em virar jogos. É evidente. Temos dificuldade de fazer gols. Não há dificuldade de criar chances, mas há de marcar”, disse o técnico.

O italiano ainda comentou que não existe um problema de bastidores no elenco. Além disso, o Davide disse que tem problemas para escalar a equipe a cada jogo devido ausências.

Veja a fala do treinador:

Por fim, o comandante do Botafogo falou sobre uma possível pressão para que saia do clube carioca após vaias no final do jogo.

“Como líder desse grupo, um dos líderes desse grupo, na verdade, tenho a minha responsabilidade. Então não é um problema de procurar de quem é a culpa. Se tenho medo de ser mandado embora, não posso controlar. Eu estou aqui para conseguir um objetivo, estou feliz, estou contente”, finalizou Davide Ancelotti.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (19/10), às 18h30, contra o Ceará. O confronto será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontecerá na Arena Castelão.