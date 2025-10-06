Após desabafo de IZA, Yuri Lima apaga fotos com a cantora das redes sociais

Após IZA comentar em entrevista ao O Globo que não se arrepende de ter exposto a traição de Yuri Lima durante a gravidez, o jogador de futebol apagou todas as fotos que tinha com a cantora de seu perfil no Instagram, na noite desta segunda-feira (6/10). A movimentação nas redes não passou despercebida pelos fãs, que voltaram a especular sobre o atual estado da relação dos dois.

Iza já havia revelado, em vídeo postado em suas redes sociais, que foi traída por Yuri Lima e que recebeu provas, prints de conversas íntimas e demais registros, que confirmavam a infidelidade. Segundo ela, a exposição pública do ocorrido foi uma decisão consciente, mesmo estando grávida.

A repercussão da fala de IZA foi imediata: além da atitude de Yuri nas redes, fãs e seguidores começaram a comentar e levantar hipóteses sobre um possível fim definitivo do relacionamento. Alguns apontam que o gesto dele de deletar todas as fotos mostra arrependimento ou tentativa de apagamento da história, enquanto outros acham que pode ser uma tentativa de minimizar críticas ou controlar narrativas.