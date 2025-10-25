25/10/2025
Após descobrir traição, mulher esfaqueia e quebra moto do marido no interior do Acre

Ela disse que reagiu após descobrir uma traição do marido e que vem sendo vítima de agressões físicas e psicológicas

Na noite desta sexta-feira, 24, uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Militar após agredir e esfaquear o marido, de 37 anos, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. A suspeita, identificada pelas iniciais M.L., também quebrou a motocicleta do companheiro durante a confusão.

O homem acionou a polícia e a mulher foi encaminhada à delegacia | Foto: Reprodução

De acordo com informações da PM, o homem acionou a polícia relatando que havia sido agredido pela esposa, que teria danificado sua motocicleta e o ferido na mão com uma faca. Ele contou ainda que utilizava o veículo como meio de transporte e fonte de renda, pois trabalhava como moto-uber.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a mulher bastante alterada. M.L> afirmou que reagiu após descobrir uma traição do marido e que vem sendo vítima de agressões físicas e psicológicas há vários dias.

Diante da situação, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

