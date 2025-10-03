Após desentendimento, aluno do 7º ano é esfaqueado pelas costas dentro de escola cívico-militar

Um adolescente do 7º ano do ensino fundamental II foi esfaqueado nas costas e no peito dentro do Centro de Ensino Fundamental 01 (CEF 01), no Riacho Fundo II, na manhã desta sexta-feira (3/10). O ataque teria ocorrido por volta das 10h35, após um desentendimento com outro menor de idade. Até o momento, não há informações precisas sobre o estado de saúde da vítima.

O CEF 01 é uma escola cívico-militar, e a segurança do colégio é feita pelo Batalhão Escolar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e informou que o aluno não precisou ser transportado, mas não detalhou a gravidade das lesões.

Ainda não se sabe com precisão se a arma utilizada no ataque foi uma tesoura ou uma faca, conforme informações preliminares. O caso é investigado, mas a Secretaria de Educação do Distrito Federal ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também não emitiu declaração até o momento sobre a investigação. O episódio reforça a atenção para a segurança nas escolas da região e o acompanhamento de conflitos entre estudantes.