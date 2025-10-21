21/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Luana Piovani criticou Bianca Andrade, a Boca Rosa, nas redes sociais, após ver o traje escolhido pela influenciadora para uma festa de Halloween. Com o tema “Máquina do Tempo”, Bianca decidiu homenagear Elke Maravilha, mas acabou recebendo uma alfinetada da atriz nas redes sociais. Para completar, nesta segunda-feira (20/10), Luana rebateu um internauta que afirmou que sua fala foi gratuita.

Acontece que a internet não entendeu essa alfinetada repentina de Piovani na ex-BBB, e uma seguidora da página Gossip do Dia, no Instagram, questionou em uma publicação sobre o assunto: “Gente, de graça assim? que isso Lu, terapia”. A apresentadora fez questão de responder, rebatendo: “Sabe de nada, inocente”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @gossipdodia
Após detonar Bianca Andrade, Luana Piovani rebate críticas: “Sabe de nada, inocente”Reprodução: Instagram @gossipdodia
Reprodução: Instagram / Crédito: @fbvasconcellos
Após detonar Bianca Andrade, Luana Piovani rebate críticas: “Sabe de nada, inocente”Reprodução: Instagram / Crédito: @fbvasconcellos
Crédito: @fbvasconcellos
Bianca Andrade se fantasiou de Elke Maravilha para baile de Halloween em SPCrédito: @fbvasconcellos
Crédito: @fbvasconcellos
Bianca Andrade se fantasiou de Elke Maravilha para baile de Halloween em SPCrédito: @fbvasconcellos
Reprodução: @luapio
Luana Piovani posa nuaReprodução: @luapio
Reprodução: Instagram/@luapio e @wanessa
Luana PiovaniReprodução: Instagram/@luapio e @wanessa

O que aconteceu

Bianca se vestiu como Elke Maravilha para o Baile de Halloween da Sephora, realizado no último sábado (18/10). A empresária e influenciadora se inspirou na artista, que morreu em 2016 aos 71 anos. Apesar de ter recebido muitos elogios, Luana não poupou críticas e escreveu: “Você deveria querer é aprender com a Elke a ser humana. Pôr a peruca é fácil”, disparou.

Nas redes sociais, as opiniões se dividiram. Parte do público considerou que usar Elke como fantasia era desrespeitoso, especialmente em um Halloween com estética aterrorizante. No entanto, outras pessoas acreditam que Luana Piovani exagerou em seu comentário.

