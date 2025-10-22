Após dia de desabafos e acusações, Câmara suspende sessão e realiza reunião a portas fechadas

Após a tensa sessão da Câmara de Rio Branco realizada na última terça-feira (21) — marcada por intensos debates entre vereadores da oposição e integrantes da Mesa Diretora —, o parlamento se reuniu novamente na manhã desta quarta-feira (22), a portas fechadas.

A sessão chegou a ser aberta, mas foi suspensa em seguida para que os parlamentares pudessem conversar internamente. Segundo informações de bastidores, o encontro foi uma verdadeira “lavagem de roupa suja”, em que os vereadores tentaram alinhar as discussões antes de retornar ao plenário.

Repercussão da última sessão

Na sessão de terça-feira, em meio a discussões acaloradas, o presidente da Mesa, Joabe Lira, e o vice-líder, Leôncio Castro, trocaram farpas, com direito a adjetivos como “incompetente” e “irrelevante”.

Durante o embate com a oposição, Joabe Lira revelou que a Câmara enfrenta uma crise orçamentária, que estaria afetando até o pagamento de servidores da Casa. A declaração repercutiu negativamente entre os parlamentares, que criticaram o fato de o presidente expor problemas internos em plenário.

Entre as pautas levantadas, o vereador João Paulo destacou o número insuficiente de servidores para atender às demandas do parlamento, ponto que teria dado início aos embates do dia. Já a vereadora Elzinha Mendonça (PP) fez um desabafo sobre as más condições estruturais da Câmara, relatando que o único banheiro disponível ao público está sem assento.