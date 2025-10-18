Após diagnóstico de câncer, mulher organiza casamento em 12 horas

Anabel Brenner Schleicher (foto em destaque), de 26 anos, precisou planejar o próprio casamento em 12 horas após ser diagnosticada com uma leucemia linfoblástica aguda de células T. Com a ajuda de amigos e familiares, ela adiantou o sonho que já tinha até data marcada, mas precisou ser mudado por conta da doença.

Ela e o namorado ficaram noivos em março de 2024, marcando o casamento para setembro de 2025. A chegada de um linfonodo aumentado em seu pescoço exatamente um ano depois do pedido mudou todos os planos do casal.

O primeiro linfonodo no pescoço apareceu no final de março. “A principal preocupação com o linfonodo era que mais linfonodos aumentados estavam aparecendo continuamente, descendo pelo meu pescoço”, contou ela à revista People.

Na primeira consulta, o médico informou que “não estava preocupado”, pois os exames não apresentavam sinais de alerta. Cinco semanas depois, Anabel voltou ao consultório com mais linfonodos.

Ela passou por uma biópsia, mas a clínica deixou vencer o exame. Ela precisou refazer o procedimento em 1º de julho, quando já estava com hematomas nas pernas. Somente em 28 de julho, quatro meses após sua primeira consulta, ela foi diagnosticada com o câncer.

Casamento relâmpago

Com o diagnóstico inesperado, Anabel e o noivo cancelaram o casamento e a lua de mel, ambos marcados para setembro.

Junto de amigos e familiares, eles planejaram um casamento relâmpago em 12 horas. Os dois oficializaram a relação em 30 de julho na Geórgia, nos Estados Unidos.

Hoje, Schleicher faz quimioterapia há cerca de três meses. Ela e o marido foram morar com os pais dela, que ajudam nos cuidados com o tratamento da doença.