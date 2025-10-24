Após dormir na casa de Virginia, Lucas Guedez visita Zé Felipe: “Guarda compartilhada”

Lucas Guedez divertiu os fãs ao brincar sobre sua “guarda compartilhada” entre Virginia Fonseca e Zé Felipe. O influenciador, que está em Goiânia nesta sexta-feira (24/10), passou a noite na casa da rainha de bateria da Grande Rio e, mais tarde, arrumou as malas para ir à residência do cantor, fazendo graça com a situação nas redes sociais.
“Ai, ai, gente! Agora eu estou indo pra casa do papai. Ainda bem que é do lado da casa da mamãe. Vou lá ficar com o papai um pouco… É, gente, guarda compartilhada é assim mesmo, entendeu? Pai, cheguei!”, brincou Lucas.
Na quinta-feira (23/10), o influenciador acompanhou Zé Felipe na gravação do novo DVD de Zé Vaqueiro. Em seguida, os dois seguiram para Goiânia para participar da festa de aniversário de Maria Flor, filha do meio de Virginia e Zé.
Lucas passou a noite na casa da influenciadora e, ao acordar, percebeu que ela já havia viajado. Virginia está a caminho de Madri.