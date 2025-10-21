Após empate, Atlético-MG completa dois meses sem vencer fora de casa

O Atlético-MG não sabe o que é vencer fora de casa há dois meses. Na noite desta terça-feira (21/10), o Galo empatou em 1 x 1 com o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida aconteceu no Estadio Banco Guayaquil, no Equador.
Com este resultado, o time comandado por Jorge Sampaoli completou o seu segundo mês sem vencer longe de seus mandos. A última vitória aconteceu no dia 21 de agosto, quando ganhou do Godoy Cruz por 1 x 0, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Leia também
-
Com gol salvador de Dudu, Atlético-MG arranca empate na Sul-Americana
-
Torcedores do Atlético-MG se revoltam com marcação de pênalti; veja
-
Atlético-MG é o melhor visitante da Sul-Americana; confira números
-
Em nota, Atlético-MG reforça permanência de Hulk no clube; confira
3 imagensFechar modal.1 de 3
Independiente Del Valle x Atlético-MG pela Copa Sul-Americana
Franklin Jacome/Getty Images2 de 3
Independiente Del Valle x Atlético-MG pela Copa Sul-Americana
Franklin Jacome/Getty Images3 de 3
Sornoza comemorando gol do Independiente Del Valle contra o Atlético-MG
Franklin Jacome/Getty Images
Desde então, foram oito jogos, e nenhuma vitória. Ao todo, o Galo perdeu seis vezes e empatou em duas ocasiões, já contabilizando o resultado desta terça-feira (21/10).
Confira os jogos:
- São Paulo 2 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
- Vitória 1 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
- Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG – Copa do Brasil (Quartas de final)
- Bolívar 2 x 2 Atlético-MG – Copa Sul-Americana (Quartas de final)
- Botafogo 1 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
- Fluminense 3 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
- Corinthians 1 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
- Independiente del Valle 1 x 1 Atlético-MG – Copa Sul-Americana (Semifinal)