Após empate, Atlético-MG completa dois meses sem vencer fora de casa

21/10/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
O Atlético-MG não sabe o que é vencer fora de casa há dois meses. Na noite desta terça-feira (21/10), o Galo empatou em 1 x 1 com o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida aconteceu no Estadio Banco Guayaquil, no Equador.

Com este resultado, o time comandado por Jorge Sampaoli completou o seu segundo mês sem vencer longe de seus mandos. A última vitória aconteceu no dia 21 de agosto, quando ganhou do Godoy Cruz por 1 x 0, em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Desde então, foram oito jogos, e nenhuma vitória. Ao todo, o Galo perdeu seis vezes e empatou em duas ocasiões, já contabilizando o resultado desta terça-feira (21/10).

Confira os jogos:

  • São Paulo 2 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
  • Vitória 1 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
  • Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG – Copa do Brasil (Quartas de final)
  • Bolívar 2 x 2 Atlético-MG – Copa Sul-Americana (Quartas de final)
  • Botafogo 1 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
  • Fluminense 3 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
  • Corinthians 1 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro
  • Independiente del Valle 1 x 1 Atlético-MG – Copa Sul-Americana (Semifinal)

 

