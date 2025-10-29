Após encontro com Alan Rick, vereador do MDB diz que conversa está aberta com todos os nomes

Após especulações em torno de um encontro de vereadores do MDB, com o senador Alan Rick, na última segunda-feira (27), Fábio Araújo falou sobre a movimentação no partido, nesta quarta-feira (29), em entrevista ao ContilNet, e afirmou que os parlamentares aguardam as tratativas internas do partido para definir o rumo político nas eleições de 2026.

Segundo Araújo, o encontro, que teve também, a participação dos vereadores Éber Machado e Neném Almeida, foi um convite do próprio senador para discutir o cenário político e as projeções para o próximo pleito.

“Foi um almoço para conversar sobre projeto político, sobre o que temos de previsão para 2026, sobre as conjunturas que estão se formando. O MDB tem feito várias discussões, inclusive com a executiva, e o diálogo está aberto com todos os pré-candidatos”, explicou.

VEJA MAIS: Mesmo com o MDB perto de Mailza, Alan quer o partido em seu palanque em 2026

O parlamentar ressaltou que, apesar de parte do partido já demonstrar tendência de apoio à vice-governadora Mailza Assis, ainda não há definição oficial.

“Por mais que tenha uma grande parte com indicativo de apoiar a candidata Mailza, o diálogo não se encerrou. Estamos aguardando as tratativas para poder decidir para onde o MDB vai caminhar”, disse.

Fábio Araújo destacou ainda que as preferências individuais dos membros não interferem na decisão coletiva. “O desejo particular de cada parlamentar não interfere na democracia do partido. O MDB é um partido grande e com certeza será protagonista nessa eleição de 2026”, pontuou.

Questionado sobre a possibilidade de divisão interna caso o partido feche com um dos lados, o vereador reforçou que seguirá as normas partidárias. “Nós temos o nosso estatuto, temos a regra do partido, e cada um vai tirar o encaminhamento necessário com relação ao apoio”, completou.