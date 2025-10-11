Federico Dorcazberro, mais conhecido como Fede Dorcaz, foi assassinado a tiros durante uma tentativa de roubo no distrito de Miguel Hidalgo, na Cidade do México. O cantor e modelo argentino, de 29 anos, morreu na quinta-feira (9/10). As autoridades mexicanas estão analisando imagens de segurança do local para tentar identificar os quatro suspeitos, segundo informações do portal TMZ.

Fede estava no país para participar do popular reality show de dança “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Ele foi morto ao sair de um ensaio do programa, atingido no pescoço. Mesmo sem reagir ao assalto e tendo entregue seus pertences, os criminosos dispararam ao menos três vezes. Dorcazberro não resistiu e morreu no local.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Após ensaio de reality show, cantor argentino é assassinado a tiros no México Reprodução: Instagram @fededorcaz Após ensaio de reality show, cantor argentino é assassinado a tiros no México Reprodução: Instagram @fededorcaz Após ensaio de reality show, cantor argentino é assassinado a tiros no México Reprodução: Instagram @fededorcaz Após ensaio de reality show, cantor argentino é assassinado a tiros no México Reprodução: Instagram @fededorcaz Após ensaio de reality show, cantor argentino é assassinado a tiros no México Reprodução: Instagram @fededorcaz Voltar

Próximo

A Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México (SSC CDMX) informou, em suas redes sociais, que “tomou conhecimento de um homem que perdeu a vida devido a ferimentos de bala, aparentemente um ataque direto”, indicando que não se tratou de um acidente, conforme noticiou o jornal Clarín.

Vida e carreira

Nascido em Mar del Plata, na província de Buenos Aires, ele imigrou com a família para a Espanha, onde iniciou a carreira de modelo. A trajetória na moda o levou aos Estados Unidos e, posteriormente, ao México, onde passou a se dedicar à carreira de cantor pop, segundo o jornal La Nación. Entre suas músicas mais conhecidas estão “Volver a Empezar”, “No Eres Tú”, “Cara Bonita” e “Moka” .

O cantor conquistou milhares de fãs e era seguido por quase 500 mil pessoas no Instagram. Recentemente, havia lançado algumas músicas em plataformas digitais, incluindo o clipe de “Cara Bonita”, que ultrapassou 1 milhão de visualizações no YouTube, entre outros sucessos. Em maio, Fede apareceu na revista Rolling Stone, celebrando a conquista: “Não poderia estar mais feliz hoje, acordando e vendo este artigo em uma das revistas mais importantes de música. Continuamos realizando sonhos, e tudo graças a vocês! Obrigado, Deus, mais um passinho!”.