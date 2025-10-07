Após erros graves, CBF convoca reunião “emergencial” com árbitros

07/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Após as polêmicas de arbitragem em diversos jogos da 27ª rodada do campeonato brasileiro, a CBF convocou uma reunião de emergencial com intergrantes da SENAF (Seleção Nacional de Árbitros de Futebol). O encontro ocorrerá às 14h30 desta terça-feira (7/10). As informações foram publicadas pela ESPN.

A reunião foi marcada após o afastamento dos árbitros de Red Bull Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras, após lances considerados polêmicos pelos responsáveis pelo apito e pelo VAR das duas partidas.

Veja as fotos

Ramon Abatti Abel, árbitro da partida, e Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, foram afastados pela CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras / Reprodução
Árbitro vai ao VAR analisar pênalti marcado para o Internacional / Reprodução: Ge.globo
Reprodução/César Greco/Palmeiras
Foto: Reprodução/Canva
Em meio às polêmicas, clubes subiram o tom crítico ao quadro de arbitragem. Grêmio, Vitória, São Paulo e Flamengo são exemplos de clubes que emitiram posições oficiais críticas aos juízes. O Palmeiras, em contrapartida, favorecido com um pênalti não marcado, criticou o que chamou de “coação” à arbitragem.

