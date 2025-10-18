Após especulações, Tatá Estaniecki oficializa fim do casamento com Júlio Cocielo

Para quem ainda duvidava do divórcio de Tatá Estaniecki e Júlio Cocielo, agora não há mais espaço para dúvidas. Desde que o youtuber anunciou o término, muitos acreditaram se tratar de uma trollagem ou brincadeira, principalmente porque a influenciadora ainda não havia se pronunciado. No entanto, ela atualizou o perfil no Instagram e incluiu o anúncio da separação.

A apresentadora do PodDelas não havia se pronunciado oficialmente. No dia em que Júlio publicou a nota, ela compartilhou fotos e vídeos ao lado dos filhos do casal em momentos em família. Tatá também apareceu usando aliança, o que fez muitos seguidores acreditarem que a separação se tratava apenas de uma brincadeira e não de um término real.

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo Reprodução/Instagram/@tata Tata Estaniecki e Júlio Cocielo Foto: Reprodução/Instagram Reprodução/@cocielo Os influenciadores são pais de Bia e Caio. Reprodução/@cocieo Júlio Cocielo – Instagram Reprodução

Agora, Estaniecki tornou o fim do relacionamento oficial ao aceitar a colaboração da mesma publicação feita por Júlio. Na nota, publicada originalmente pelo youtuber, ele comentou que muitas pessoas costumavam dizer que, quando eles terminassem, ninguém mais acreditaria no amor, algo sobre o qual o casal sempre brincava.

Apesar disso, os dois enfrentaram dificuldades e decidiram colocar um ponto final na relação. Maciel destacou que o respeito, a admiração e o carinho entre eles permanecem, especialmente pelo propósito maior que compartilham: cuidar juntos dos filhos. Desde então, ele não voltou a se pronunciar sobre o assunto, conforme já havia informado.

“Não tocaremos mais nesse assunto, porque a intimidade do casal só cabe a nós. Mas sentimos que era necessário avisar a todos que tem carinho pela gente, e que continuem tendo, por favor! De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família. E o conselho que damos é: Jamais deixem de acreditar no amor”, o youtuber declarou.

Júlio e Tatá começaram a se relacionar no início de 2017 e subiram ao altar em março de 2018, realizando duas cerimônias: uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo, no Brasil. Desde então, se tornaram pais de Beatriz, de cinco anos, e Caio, de dois anos, e conquistaram o carinho do público, tornando-se um dos casais mais queridos da internet.