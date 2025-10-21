Pouco mais de uma semana após anunciar o término do noivado com Yasmin Santos e expor uma crise no relacionamento, Maria Venture voltou às redes sociais, na segunda-feira (20/10), para desabafar, falou que foi usada e ainda deixou de seguir a cantora no Instagram.

“Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… A armadilha foi feita e eu caí. Parabéns a todos os envolvidos que transformaram a dor de alguém um grande marketing”, escreveu ela no X, antigo Twitter.

Reação dos fãs

No microblog, internautas reagiram às declarações. Uma seguidora questionou se a influenciadora, que continua sendo seguida por Yasmin, estava tomando seus remédios: “Essa vez mais sã do que nunca irmã”, rebateu ela. Outra pessoa provocou a influenciadora: “Vai dormir, Maria”. E ela disparou: “Vai tu”.

Outros usuários da rede cogitaram que a publicação seria apenas chamariz para a nova música de Yasmin Santos, que será lançada no dia 30. No “convite”, postado no Instagram, a cantora coloca uma aliança sobre uma mesa, ao lado de um copo com bebida.

“Será que aquela separação que a Maria postou foi marketing da música nova ”, questionou uma. “Se for, ridículo”, postou outra. “Eu espero muito que não seja o que eu estou pensando, juro”, escreveu uma terceira. “Também tô com essa pulga atrás da orelha ”, publicou mais uma.

Após expor crise, ex de Yasmin Santos diz que foi usada: ‘Armadilha”

Noiva de Yasmin Santos, Maria Venture anuncia fim do relacionamento

Yasmin Santos ao lado da namorada Maria Venture

Yasmin Santos mostrou a namorada ao seu lado no hospital

Yasmin Santos e Maria Venture estavam com casamento marcado para 2026

Yasmin Santos e Maria Venture estavam com casamento marcado para fevereiro do ano passado

Yasmin Santos vai parar no hospital e revela motivo

Yasmin Santos

Entenda o caso

Yasmin Santos e Maria Venture não formam mais um casal. O anúncio do término foi feito pela influenciadora, através dos stories do Instagram, na semana passada. Logo depois, ela fez uma live chorando no TikTok, mas apagou a nota sobre o rompimento em seguida. Porém, a notícia já tinha viralizado nas redes sociais. As duas estavam noivas e de casamento marcado para fevereiro do ano que vem.

“Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas”, começou o texto, antes de completar:

“Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo. E apesar de tudo, foi o relacionamento mais marcante de toda a minha vida. Nunca cheguei tão longe com alguém como cheguei com ela. E sendo assim, a queda é muito alta, claro. Com amor e dor, Maria Julia”, encerrou.

Live no TikTok

Após confirmar o fim e apagar as fotos das duas nas redes sociais, Maria Venture fez uma live no TikTok e, aos prantos, desabafou: “Eu só tive uma decepção muito grande, que eu nunca pensei que teria, é só por isso que eu tô desse jeito”, afirmou.

Ainda na transmissão ao vivo, a ex-noiva da cantora declarou que estava arrependida de falado sobre o caso, mas que só precisava de ajuda. No X, antigo Twitter, os internautas reagiram:

“Passada que a Maria Venture e a Yasmin Santos terminaram, se mudaram e iam casar esses dias…”, disse uma. “Tô com dó da Maria Venture, véi. A Yasmin Santos colocou chifre nela…”, escreveu outra. “Esse ano tá sendo o ano dos términos dos casais mídiáticos, né? Até a Maria Venture com a Yasmin Santos foram de arrasta”, postou uma terceira.