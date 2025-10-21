21/10/2025
Universo POP
Após expor crise, ex de Yasmin Santos diz que foi usada: ‘Armadilha”

Pouco mais de uma semana após anunciar o término do noivado com Yasmin Santos e expor uma crise no relacionamento, Maria Venture voltou às redes sociais, na segunda-feira (20/10), para desabafar, falou que foi usada e ainda deixou de seguir a cantora no Instagram.

“Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… A armadilha foi feita e eu caí. Parabéns a todos os envolvidos que transformaram a dor de alguém um grande marketing”, escreveu ela no X, antigo Twitter.

Leia também

Reação dos fãs

No microblog, internautas reagiram às declarações. Uma seguidora questionou se a influenciadora, que continua sendo seguida por Yasmin, estava tomando seus remédios: “Essa vez mais sã do que nunca irmã”, rebateu ela. Outra pessoa provocou a influenciadora: “Vai dormir, Maria”. E ela disparou: “Vai tu”.

Outros usuários da rede cogitaram que a publicação seria apenas chamariz para a nova música de Yasmin Santos, que será lançada no dia 30. No “convite”,  postado no Instagram, a cantora coloca uma aliança sobre uma mesa, ao lado de um copo com bebida.

“Será que aquela separação que a Maria postou foi marketing da música nova 👀”, questionou uma. “Se for, ridículo”, postou outra. “Eu espero muito que não seja o que eu estou pensando, juro”, escreveu uma terceira. “Também tô com essa pulga atrás da orelha 😂”, publicou mais uma.

Após expor crise, ex de Yasmin Santos diz que foi usada: 'Armadilha"

Noiva de Yasmin Santos, Maria Venture anuncia fim do relacionamento

Yasmin Santos ao lado da namorada Maria Venture

Yasmin Santos mostrou a namorada ao seu lado no hospital

Yasmin Santos e Maria Venture estavam com casamento marcado para 2026

Yasmin Santos e Maria Venture estavam com casamento marcado para fevereiro do ano passado

Yasmin Santos vai parar no hospital e revela motivo

Yasmin Santos

Entenda o caso

Yasmin Santos e Maria Venture não formam mais um casal. O anúncio do término foi feito pela influenciadora, através dos stories do Instagram, na semana passada. Logo depois, ela fez uma live chorando no TikTok, mas apagou a nota sobre o rompimento em seguida. Porém, a notícia já tinha viralizado nas redes sociais. As duas estavam noivas e de casamento marcado para fevereiro do ano que vem.

“Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas”, começou o texto, antes de completar:

“Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo. E apesar de tudo, foi o relacionamento mais marcante de toda a minha vida. Nunca cheguei tão longe com alguém como cheguei com ela. E sendo assim, a queda é muito alta, claro. Com amor e dor, Maria Julia”, encerrou.

Live no TikTok

Após confirmar o fim e apagar as fotos das duas nas redes sociais, Maria Venture fez uma live no TikTok e, aos prantos, desabafou: “Eu só tive uma decepção muito grande, que eu nunca pensei que teria, é só por isso que eu tô desse jeito”, afirmou.

Ainda na transmissão ao vivo, a ex-noiva da cantora declarou que estava arrependida de falado sobre o caso, mas que só precisava de ajuda. No X, antigo Twitter, os internautas reagiram:

“Passada que a Maria Venture e a Yasmin Santos terminaram, se mudaram e iam casar esses dias…”, disse uma. “Tô com dó da Maria Venture, véi. A Yasmin Santos colocou chifre nela…”, escreveu outra. “Esse ano tá sendo o ano dos términos dos casais mídiáticos, né? Até a Maria Venture com a Yasmin Santos foram de arrasta”, postou uma terceira.

