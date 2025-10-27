27/10/2025
Após expulsão da Portela, Caroline Xavier dá a volta por cima e é coroada Rainha do Carnaval 2026

Escrito por Portal Leo Dias
Nem tudo é glamour nos bastidores do Carnaval, e a passista Caroline Xavier é prova disso. A sambista, que estava confirmada para desfilar pela Portela, viu seus planos mudarem repentinamente. Antes de conquistar a coroa de Rainha do Carnaval 2026, Caroline teria sido expulsa da escola após decidir se inscrever por conta própria no concurso que elege a soberana da folia carioca. Nesse momento difícil, ela contou com a ajuda essencial do alfaiate Ari Mesquita. Contudo, a Portela se pronunciou ao portal LeoDias, oferecendo sua versão sobre os acontecimentos.

Tudo começou quando Caroline manifestou o desejo de participar do concurso, mas não recebeu apoio da agremiação. Determinada a não abrir mão do sonho, ela decidiu seguir sozinha, arcando com todos os desafios que a decisão traria. Essa escolha, vista por alguns como um ato de coragem e independência, teria sido o estopim para seu desligamento da escola, abrindo um novo e inesperado capítulo em sua trajetória no Carnaval.

Veja as fotos

Durante o processo, ela quase desistiu da disputa por não ter condições de custear uma fantasia. Foi então que Ari Mesquita, conhecido por vestir outras rainhas como Evelyn Bastos e Clara Cryst Paixão, soube da situação e se ofereceu para confeccionar o traje gratuitamente.

O resultado não poderia ser mais simbólico: Caroline Xavier foi coroada Rainha do Carnaval 2026 na noite da última sexta-feira (25/10), em um evento marcado por emoção, beleza e representatividade. A sambista encantou o público e os jurados com sua elegância, carisma e samba no pé, coroando uma trajetória de superação. Agora, Caroline integra o time da Unidos da Tijuca.

O concurso, que teve direção artística de Milton Cunha e apresentação de Wilson Neto (Rei Momo 2022) e Bianca Monteiro (Rainha de Bateria da Portela), definiu os novos soberanos da folia: Rei Momo, Danilo Vieira; Rainha do Carnaval, Caroline Xavier; 1ª Princesa, Samara Trindade; e 2ª Princesa, Luana Fernandes.

Versão da Portela:

Procurada pelo portal LeoDias, a Portela se pronunciou em nota: “O G.R.E.S. Portela informa que Caroline Xavier deixou a ala de passistas de forma natural. A atual Rainha do Carnaval integrou lindamente a ala de passistas por muitos anos e iniciou sua trajetória no projeto Samba Pra Sempre, sob a orientação de Nilce Fran, atual vice-presidente da agremiação.”

“A diretoria da Portela reforça que mantém o compromisso de não repetir as candidatas no concurso da Corte do Carnaval, assegurando que todas as passistas tenham a oportunidade de representar a escola. Assim como Caroline foi a representante portelense na edição anterior, neste ano uma nova integrante foi indicada para o concurso.”

