Após fala de Rodrigo Bocardi, Globo diz não ter conhecimento de ação judicial

A TV Globo se manifestou após as recentes declarações de Rodrigo Bocardi, que afirmou enfrentar uma “batalha silenciosa e jurídica” contra a emissora. Em nota enviada ao portal LeoDias, o setor de Comunicação da Globo declarou não saber sobre a questão apresentada pelo ex-funcionário.

“Não temos conhecimento de nenhuma ação sobre isso e o que tínhamos para dizer sobre o assunto foi dito na ocasião do desligamento do profissional”, disse a curta nota enviada ao portal.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rodrigo Bocardi / Reprodução: Globo Bocardi tem reunião para negociar retorno à TV Foto/Instagram Reprodução Instagram Rodrigo Bocardi, apresentador “Bom Dia SP” é demitido da Globo Reprodução: Rede Globo Reprodução Instagram Rodrigo Bocardi Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

A resposta veio após o ex-apresentador do Bom Dia São Paulo relatar, em entrevista a Celso Giunti, que sua saída da emissora teria sido uma “grande injustiça” e resultado de uma acusação sem provas. Bocardi afirmou ainda que mantém o assunto em sigilo por questões legais.

O jornalista foi demitido em fevereiro de 2024, após mais de 25 anos na Globo. À época, a emissora informou apenas que a decisão havia ocorrido por “descumprimento de normas éticas”. Desde então, Bocardi se afastou da TV e passou a se dedicar a palestras, publicidade e projetos de comunicação.

Com a manifestação oficial, a Globo reafirma que considera o caso encerrado e que não há, até o momento, qualquer processo judicial em andamento envolvendo o ex-funcionário.