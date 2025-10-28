Após federação, União e PP perdem dois deputados do PR na mesma semana

A federação União-PP está perdendo dois deputados federais do Paraná só nesta semana. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, está trocando o PP pelo Republicanos, e o deputado Felipe Francischini está deixando o União Brasil e indo para o Podemos.

Oficializada há dois meses, a federação chamada de União Progressista passa por divergências internas. Entre os embates estão os comandos estaduais, por exemplo. Esse foi o ponto que motivou a saída de Lupion do PP.

A oficialização do líder da bancada do agro no Republicanos está marcada para quarta-feira (29/10), com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na nova sigla, Lupion será o presidente da sigla no Paraná. Por meio de nota, o deputado disse que a troca foi feita “em comum acordo com as lideranças nacionais do Progressistas”.

Em busca de maior influência política, Francischini também vai liderar o Podemos paranaense. “Estamos fortalecendo o Podemos no Paraná, com foco em ampliar alianças e preparar uma estrutura sólida para as próximas eleições”, afirmou o deputado por meio de nota.

Devido a regra eleitoral que prevê a troca na janela partidária, a mãe do parlamentar, Luciane Bonatto, será a presidente formal da sigla no estado, enquanto ele comandará os acordos políticos. No caso de Francischini, a filiação só será oficializada em março, durante a janela partidária.

Como mostrou o Metrópoles, alguns parlamentares se movimentam para trocarem de partido entre março e abril de 2026, período em que deputados podem migrar de legenda sem perder o cargo. No União Brasil, as divergências internas devem provocar a saída de até 20 deputados. Atualmente, a bancada da sigla tem 59.

A conta sobre o número de deputados que devem deixar o União é feita pela ala que pretende desembarcar do partido. Entre os motivos da saída estão o descontentamento com as escolhas de Antonio Rueda, presidente da legenda, e a federação.

No Paraná, parte das saídas se dá pela rejeição a Moro

Favorito nas pesquisas para o governo do Paraná, o senador Sergio Moro (União Brasil) é um dos motivos para o desembarque de parte dos deputados federais do União Progressista no estado. O Metrópoles apurou que de 10 deputados federais da federação, sete estão saindo por causa da rejeição ao ex-juiz.

Um dos planos de outras legendas no estado é trabalhar para inviabilizar a candidatura do senador.

Liderando as pesquisas, Moro dá trabalho para o grupo do governador do estado, Ratinho Júnior (PSD), que tenta viabilizar um nome como sucessor. Entre os cotados estão o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), o secretário estadual de Cidades, Guto Silva (PSD) e o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD).