Após fim com IZA, Yuri Lima se declara à filha Nala: “Sua felicidade será minha missão”

Nesta quinta-feira (23/10), o jogador Yuri Lima, que recentemente anunciou a separação da cantora IZA, encantou a web ao publicar em suas redes sociais uma sequência de fotos ao lado da filha Nala, de apenas 1 ano.

Na postagem, ele se declarou: “A sua felicidade será a minha missão de vida, para sempre, minha filha”. Mesmo após o término com IZA, o ex-casal celebrou o primeiro aniversário da menina, em 12 de outubro de 2025, com uma festa com tema de safári.

Yuri já vinha demonstrando uma rotina mais presente na vida da menina desde o nascimento em 13 de outubro de 2024. A sequência de cliques mostra o jogador em diferentes ambientes com a pequena, celebrando o afeto diário e o vínculo crescente entre pai e filha. As imagens foram imediatamente celebradas pelos fãs, que deixaram uma enxurrada de comentários e corações na postagem.