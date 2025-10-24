24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Após fim com IZA, Yuri Lima se declara à filha Nala: “Sua felicidade será minha missão”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-fim-com-iza,-yuri-lima-se-declara-a-filha-nala:-“sua-felicidade-sera-minha-missao”

Nesta quinta-feira (23/10), o jogador Yuri Lima, que recentemente anunciou a separação da cantora IZA, encantou a web ao publicar em suas redes sociais uma sequência de fotos ao lado da filha Nala, de apenas 1 ano.

Na postagem, ele se declarou: “A sua felicidade será a minha missão de vida, para sempre, minha filha”. Mesmo após o término com IZA, o ex-casal celebrou o primeiro aniversário da menina, em 12 de outubro de 2025, com uma festa com tema de safári.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Após separação definitiva, Iza e Yuri Lima comemoram juntos o primeiro aniversário da filha, NalaReprodução: Instagram
Foto: Instagram @carolcaminha / Instagram @yurilima94
Iza e YuriFoto: Instagram @carolcaminha / Instagram @yurilima94
Reprodução: Instagram @iza/@yurilima
Yuri Lima deleta fotos com Iza de seu InstagramReprodução: Instagram @iza/@yurilima

Leia Também

Yuri já vinha demonstrando uma rotina mais presente na vida da menina desde o nascimento em 13 de outubro de 2024. A sequência de cliques mostra o jogador em diferentes ambientes com a pequena, celebrando o afeto diário e o vínculo crescente entre pai e filha. As imagens foram imediatamente celebradas pelos fãs, que deixaram uma enxurrada de comentários e corações na postagem.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost