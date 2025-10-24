Após fim com IZA, Yuri Lima se declara à filha Nala: “Sua felicidade será minha missão”

Nesta quinta-feira (23/10), o jogador Yuri Lima, que recentemente anunciou a separação da cantora IZA, encantou a web ao publicar em suas redes sociais uma sequência de fotos ao lado da filha Nala, de apenas 1 ano.
Na postagem, ele se declarou: “A sua felicidade será a minha missão de vida, para sempre, minha filha”. Mesmo após o término com IZA, o ex-casal celebrou o primeiro aniversário da menina, em 12 de outubro de 2025, com uma festa com tema de safári.
Veja as fotos
Leia Também
Yuri já vinha demonstrando uma rotina mais presente na vida da menina desde o nascimento em 13 de outubro de 2024. A sequência de cliques mostra o jogador em diferentes ambientes com a pequena, celebrando o afeto diário e o vínculo crescente entre pai e filha. As imagens foram imediatamente celebradas pelos fãs, que deixaram uma enxurrada de comentários e corações na postagem.