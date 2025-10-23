23/10/2025
Após fim de “Vale Tudo”, Renato Góes e Thaila Ayala curtem parque dos EUA com os filhos

Escrito por Portal Leo Dias
Com o fim de “Vale Tudo”, Renato Góes partiu de férias para os Estados Unidos na companhia da família. Na novela da Globo, ele interpretava o personagem Ivan Meireles. Agora, o artista está com a esposa, Thaila Ayala, e os filhos curtindo a Universal Studios de Los Angeles, na Califórnia.

Além de atores, Renato e Thaila são empresários – e ela apresenta o videocast “Mil e Uma TrETAS” ao lado de Julia Faria. Francisco, o primogênito do casal, completará quatro anos em dezembro. Já Tereza fez dois anos em abril. Nesta quinta (23/10), a artista compartilhou no Instagram um álbum com registros feitos no parque de diversões.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão de férias com os filhos nos Estados UnidosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão de férias com os filhos nos Estados UnidosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão de férias com os filhos nos Estados UnidosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão de férias com os filhos nos Estados UnidosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão de férias com os filhos nos Estados UnidosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala

Nas fotos, a família surgiu sorridente curtindo atrações temáticas e se divertindo nas atrações. Francisco posou com a mãe diante de uma enorme imagem de Wolverine, enquanto Tereza preferiu “Os Simpsons”. Na legenda da publicação, a atriz escreveu: “Eu juro que não tenho palavras pra descrever a emoção que é ver os olhos brilhando das pessoas mais importantes da minha vida realizando o sonho de conhecer tudo isso. Estou com o coração transbordando”.

Renato e Thaila completaram seis anos de casamento recentemente. No dia 5 de outubro, também no Instagram, a atriz celebrou a data especial. “Esses dias me perguntaram qual foi o ‘sim’ mais importante da minha vida e prontamente respondi que foi o ‘sim’ do seu pedido de casamento. O ‘sim’ que mudou a minha vida inteira, ou melhor, que levou a minha vida inteira para o lugar que eu merecia e sonhava estar. Te amo e amo o quanto você me ensina todos os dias a dizer mais ‘sim’ pra vida! Feliz seis anos de casamento!”, compartilhou.

