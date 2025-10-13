Após flagra de Trudeau com Katy Perry, ex do primeiro-ministro do Canadá reflete sobre relacionamentos

Poucos dias depois de virem a público fotos de Justin Trudeau e Katy Perry trocando carícias a bordo de um iate na Califórnia, Sophie Grégoire Trudeau usou suas redes sociais para publicar uma mensagem sobre amor, luto e aceitação da impermanência. Em um vídeo compartilhado no Instagram nesta segunda-feira (13/10), a ex-apresentadora e palestrante refletiu sobre o ato de abrir mão do que não deve ser mantido.

“Pessoas, lugares, momentos – todos eles foram feitos para serem vividos, não possuídos”, disse Sophie. “Conexão não é algo que seguramos, é algo que sentimos enquanto está aqui. Essa é a verdadeira magia: presença”. Ela ainda acrescentou: “”Deixe-se amar o que está aqui, sem tentar fazer com que fique”.

Aos 50 anos, Sophie tem usado suas redes sociais para discutir temas como saúde mental e autoconhecimento, e aproveitou o vídeo para reforçar que “pedir ajuda não é uma fraqueza, é uma forma de sabedoria”. Na mesma publicação, ela lembrou o Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado dias antes, e incentivou os seguidores a buscarem apoio emocional quando necessário.

A publicação ganhou destaque, justamente, porque foi feita após novas imagens de Justin Trudeau com a cantora Katy Perry circularem na imprensa internacional. O ex-primeiro-ministro canadense e a cantora foram vistos em clima de intimidade durante um passeio de barco, confirmando rumores que começaram em julho, quando foram flagrados jantando juntos em Montreal.

O jantar, ocorrido em um restaurante de alta gastronomia, foi descrito por testemunhas como “descontraído e afetuoso”. Desde então, fontes próximas afirmam que os dois mantêm contato e buscam viver o relacionamento de maneira discreta, apesar da forte atenção da mídia.

Trudeau e Sophie anunciaram o fim do casamento em agosto de 2023, após 18 anos de união. Em comunicado conjunto, afirmaram que a decisão veio após “muitas conversas significativas e difíceis”, ressaltando que continuam unidos como família. O ex-casal tem três filhos.