13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Após flagra de Trudeau com Katy Perry, ex do primeiro-ministro do Canadá reflete sobre relacionamentos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-flagra-de-trudeau-com-katy-perry,-ex-do-primeiro-ministro-do-canada-reflete-sobre-relacionamentos

Poucos dias depois de virem a público fotos de Justin Trudeau e Katy Perry trocando carícias a bordo de um iate na Califórnia, Sophie Grégoire Trudeau usou suas redes sociais para publicar uma mensagem sobre amor, luto e aceitação da impermanência. Em um vídeo compartilhado no Instagram nesta segunda-feira (13/10), a ex-apresentadora e palestrante refletiu sobre o ato de abrir mão do que não deve ser mantido.

“Pessoas, lugares, momentos – todos eles foram feitos para serem vividos, não possuídos”, disse Sophie. “Conexão não é algo que seguramos, é algo que sentimos enquanto está aqui. Essa é a verdadeira magia: presença”. Ela ainda acrescentou: “”Deixe-se amar o que está aqui, sem tentar fazer com que fique”.

Veja as fotos

Reprodução: IMDB
Justin Trudeau é apontado como novo affair de Katy PerryReprodução: IMDB
Reprodução: Instagram
Katy Perry é flagrada aos beijos com ex-primeiro ministro do Canadá, Justin TrudeauReprodução: Instagram
Foto: Ellen Artie/@ellenartie
Katy Perry no “The Town”Foto: Ellen Artie/@ellenartie
Reprodução: Redes Sociais
Justin Trudeau e família, com a ex-esposa, Sophie Grégoire TrudeauReprodução: Redes Sociais
Reprodução: Instagram/@sophiegregoiretrudeau
Sophie e Xavier, filho mais velho do casalReprodução: Instagram/@sophiegregoiretrudeau

Leia Também

Aos 50 anos, Sophie tem usado suas redes sociais para discutir temas como saúde mental e autoconhecimento, e aproveitou o vídeo para reforçar que “pedir ajuda não é uma fraqueza, é uma forma de sabedoria”. Na mesma publicação, ela lembrou o Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado dias antes, e incentivou os seguidores a buscarem apoio emocional quando necessário.

A publicação ganhou destaque, justamente, porque foi feita após novas imagens de Justin Trudeau com a cantora Katy Perry circularem na imprensa internacional. O ex-primeiro-ministro canadense e a cantora foram vistos em clima de intimidade durante um passeio de barco, confirmando rumores que começaram em julho, quando foram flagrados jantando juntos em Montreal.

O jantar, ocorrido em um restaurante de alta gastronomia, foi descrito por testemunhas como “descontraído e afetuoso”. Desde então, fontes próximas afirmam que os dois mantêm contato e buscam viver o relacionamento de maneira discreta, apesar da forte atenção da mídia.

Trudeau e Sophie anunciaram o fim do casamento em agosto de 2023, após 18 anos de união. Em comunicado conjunto, afirmaram que a decisão veio após “muitas conversas significativas e difíceis”, ressaltando que continuam unidos como família. O ex-casal tem três filhos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost